Nella notte il veronese Samuel Aldegheri, primo lanciatore nato e cresciuto in Italia a giocare in MLB, ha ottenuto il primo successo della sua carriera con la maglia dei Los Angeles Angels sconfiggendo i campioni in carica dei Texas Rangers. "L'importante era competere, contribuire alla vittoria dei ragazzi e divertirsi" ha raccontato Aldegheri a fine partita

Dalla città di Romeo e Giulietta a quella degli Angeli. La storia di Samuel Aldegheri, nato a Verona nel 2001 che aveva cominciato a giocare a baseball per seguire le orme del fratello Mattia, si è appena arricchita di una nuova pagina. Una settimana dopo essere diventato il primo lanciatore nato e cresciuto in Italia a debuttare in Major League, questa notte Sam è sceso in campo per affrontare la sua seconda partita, questa volta in trasferta: di fronte a sé Marcus Semien, Josh Jung, Adolis Garcia e Nathaniel Lowe, i fuoriclasse dei Texas Rangers campioni in carica.