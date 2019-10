L’arte di saper perdere

Un disastro Miami. Fa male vedere come giocatori, di quelli a roster pochi del livello NFL, rischino anche fisicamente per una causa apertamente persa e con pochissime speranze di mettersi in luce per restare quando la franchigia avrà altre ambizioni. Più facile farsi male che farsi notare in questa situazione. Tra l’altro, in prospettiva, come si può riproporre l’hanno prossimo un coach come Brian Flores che ovviamente ha avuto ampie garanzie prima di lasciare New England per “questa cosa qui”, ma che comunque è il Capo Allenatore di questo disastro se pur annunciato (per non dire auspicato). E che tipo di chance agonisticamente onesta i Dolphins pensavano di offrire al povero Josh Rosen (che ha già fallito peraltro la sua opportunità migliore ad Arizona), per cui questa doveva essere un’audizione lunga un anno ma che non è in grado di giocare perché davanti non è protetto dalla linea? La stampa locale si è affrettata a spiegare come una vittoria contro i Redskins, considerando anche i vari tiebreakers, poteva essere un disastro. Ma nessuno credo possa spiegare come questa stagione vergognosa, qualsiasi cosa di straordinario possa (tutto da dimostrare) accadere nell’immediato futuro, possa essere dimenticata.