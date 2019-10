Il Papa tifoso di football americano? È quello che devono aver pensato in parecchi, dopo aver letto il tweet apparso sul profilo ufficiale del Pontefice in cui, senza volere, i “santi” sono diventati i “Saints” di New Orleans, squadra che milita nella National Football League.

In realtà il messaggio di Papa Francesco, “Oggi ringraziamo il Signore per i nuovi Santi, che hanno camminato nella fede e che ora invochiamo come intercessori”, non contiene nulla di strano, se non fosse per quell’hashtag - #Saints – che rimanda alla squadra che, a sua volta, non ha perso la ghiotta occasione e ha risposto ringraziando il Papa, ufficialmente per l’involontaria “benedizione”, ma in fondo anche per la visibilità che la "svista papale" le ha regalato.

Il caso ha poi voluto che New Orleans, in campo a Jacksonville, abbia battuto i Jaguars per 13-6 al termine di una partita per nulla semplice. Ma come commentato dai Saints su twitter, in risposta al messaggio di Papa Francesco, “Dopo questo, non potevamo perdere”.