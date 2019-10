Welcome to Smashville: Nashville e la storia dei Predators

Made in Italy

Ora all’ombra della Country Music Hall of Fame (letteralmente sul marciapiede di fronte alla Bridgestone Arena dei Preds) si testimonia una realtà di successo e ambizione dal lontano profumo italiano. Bonino, Grimaldi e Fabbro hanno passaporti e luoghi di nascita canadesi o americani, ma le origini fin troppo chiare per chi ha anche nomi di battesimo come Rocco o Dante. Tutti orgogliosi delle loro tradizioni anche se non realmente in grado di parlare la nostra lingua. “Ovviamente sono e mi sento americano, ma anche orgoglioso delle origini della mia famiglia - dice Nick Bonino, centro, 2 anelli di campione NHL vinti con i Penguins - che coprono tutto il territorio italiano perché i parenti dei miei genitori sono una parte in Sicilia e l’altra nella zona di Torino. In casa l’italiano non si è mai parlato perché i miei genitori volevano che i figli parlassero inglese, ma io, che a scuola ho studiato lo spagnolo, un tentativo d’impararlo un pochino l’ho fatto. Durante il lockout NHL del 2012-13 anche per questo avevo deciso di giocare in Italia, ma ho firmato per HC Egna (in A2 19 partite con 52 punti) vicino Bolzano e solo quando sono arrivato ho scoperto che lì parlano solo tedesco quindi…niente”.