All'inferno e ritorno: storie di tre uomini speciali

La rabbia delle notti in strada

Partita delle stelle che ancora sogna il numero 24 dei Raiders perché è solo nel suo anno da rookie, ma gli altri sogni, dopo aver vissuto una realtà così brutta da piccolo, li ha già realizzati tutti grazie al Football. Il mondo sportivo americano è pieno di atleti chiamati JJ. Iniziali molto comuni, se non fosse che nel caso dei Raiders identificano un giocatore dalla storia tutt’altro che banale. Quasi unica. Un percorso difficile, umanamente tutto in salita che lo ha portato fino alla ribalta. Josh Jacobs è cresciuto a Tulsa in Oklahoma, ma la gioventù non può ricordarsela perché praticamente non l’ha vissuta. I genitori si sono separati quando era al fourth grade, l’equivalente della nostra 5° elementare, e lui è finito col padre. Per l’esempio che ha saputo dargli, oltre che per l’amore, la sua fortuna. Inizi duri però perché visto che l’appartamento dichiarato al giudice al momento dell’affidamento non era “ancora pronto” hanno dormito sul divano di amici e più spesso in macchina, per strada. Il papà per proteggere il piccolo Josh con un occhio aperto e soprattutto con una pistola carica sul petto per difenderlo. La doccia? Solo dopo gli allenamenti. Poi finalmente una stanza in periferia si è materializzata e con quella anche il resto dei fratelli, tre, più la sorellina. Nel momento in cui le cose sembravano andare meglio il padre ha perso il lavoro e la famiglia nuovamente un tetto sulla testa. Ancora, macchina, ancora strada. Due anni disoccupato e per mesi la cena era un piatto di riso, a volte noodles riscaldati. Qualche motel e un grande rifiuto, quello di spacciare droga e fare il corriere come gli era stato offerto “Non è l’esempio che voglio dare ai miei figli anche nella difficoltà e se mi avessero arrestato poi chi avrebbe badato a loro”. Intanto il piccolo Josh si stava facendo un nome al livello di High School correndo con la forza della rabbia e di chi vuole riuscire, mettere le testa sopra il livello dell’acqua della disperazione. Numeri talmente straordinari che ai più sembravano incredibili, 455 yards e 6 TD quasi come media a partita, a tal punto che anche i giornali locali non li pubblicavano pensando ad un errore o ad uno scherzo. Numeri che, chi sa come, sono arrivati però in Texas e da lì è giunta una telefonata che ha cambiato per sempre la sua vita. Dall’altra parte della cornetta un certo G. Smith. Un nome che sembrava una presentazione in incognito ad invece solo tanta sostanza. Ha creduto in lui e ha fatto arrivare un video amatoriale delle sue giocate assieme a quei famosi numeri sul tavolo di Nick Saban, coach che non vincerà mai nessun premio di simpatia, ma tutti gli altri a livello di College li ha già fatti suoi al plurale. In 3 anni con i Crimson Tide + di 2000 yards corse, 21 TD e il Titolo nazionale vinto. Scelto lo scorso aprile al primo giro del Draft dai Raiders ha già segnato 4 TD nella NFL. Quella che non poteva vedere da bimbo perché dormiva in una macchina, ma che ha sognato fortemente in quei giorni lì e gli hanno dato la forza di rompere qualsiasi placcaggio.