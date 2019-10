NFL, vincere (e perdere) da protagonisti: le storie di Bill Belichick e Matt Moore

Felpa con cappuccio e maniche tagliate con le forbici. Una cuffia in testa, uno sguardo perennemente ingrugnato e nessuna, neanche lontanissima, voglia di socializzare. Non esattamente l’identikit di chi è appena entrato in uno dei club più esclusivi, in questo caso dello sport americano, ed invece è l’immagine che meglio rappresenta uno dei più straordinari allenatori della storia dello sport statunitense

Il club dei 300

Bill Belichick nel weekend, dopo tanti trionfi, è entrato anche statisticamente nel “club dei 300” vincendo contro i Browns la sua trecentesima partita da capoallenatore tra regular season e playoffs. Con lui nel club solo Don Shula, che di partite ne ha vinte 347 tra Baltimore Colts e Miami Dolphins, e George Halas una vita, dagli anni 30 alla fine degli anni 60, sulla panchina dei Chicago Bears con 324. Lì sorpasserà entrambi al massimo nel giro di 3 altre stagioni, ma per una volta anche per la mentalità sportiva a stelle e strisce i numeri non servono. Già oggi è facile considerarlo il più grande di tutti nella storia della NFL. Per quello che ha vinto, per come lo ha fatto e per il periodo storico in cui è riuscito a trionfare. Ha saputo dare una struttura alla sua franchigia, prima ancora che alla sua squadra in campo e sconfiggere il più temibile degli avversari: l’era della Free Agency. In un’epoca in cui negli anni la struttura delle squadre è dettata in prospettiva da contratti in scadenza e opportunità da milioni di dollari dietro l’angolo, lui è riuscito a disegnare il roster dei suoi Patriots per quasi due decadi solo secondo le SUE scelte.