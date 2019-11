NFL, è tornata l'età dell'oro: la storia dei San Francisco 49ers

I fallimenti

Reggie Bush (RB), Torrey Smith (WR) e Alex Smith tra i tanti che non hanno reso come in altri momenti delle loro carriere, qualche scelta sbagliata come nel caso di Joshua Garnett (G) chiamato al primo giro nel 2016 e il fallimento dell’esperimento del Football tutta velocità e movimento di Chip Kelly, head coach che non ha mai ripetuto nell’NFL quanto di buono fatto nell’NCAA alla guida di Oregon. L’ultima stagione con un record vincente e l’apparizione ai playoffs datata 2013. Un tempo enorme per una franchigia con quella storia e quella tradizione.

Il vento del cambiamento

Dal 2014 pure una nuova casa che ha, anche “geograficamente”, allontanato il ricordo vincente dalla tifoseria con il vecchio Candlestick Park, che era sistemato tra la città e l’aeroporto, abbattuto per andare nel nuovo Levi’s Stadium. Il vento che, più di un abbonato, non ha mai mancato una partita dei 49ers al “The Stick” si è però portato via anche molta della magia della franchigia. A Santa Clara, sede del nuovo stadio, è arrivata una squadra diversa, tutt’altro che invincibile. In quelle 45 miglia da Downtown al Levi’s Stadium non si è persa la storia né tantomeno il ricordo dei trionfi, ma proprio questo ha aumentato i rimpianti col vento del Candlestick Park che ha soffiato via l’entusiasmo. Dall’Olimpo alla realtà di club normale.