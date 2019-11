Lamar Jackson, un fenomeno che non delude mai: il profilo

Tutti dicono che non sai lanciare

Tornare a casa in Florida ha voluto dire passare un’estate con un vecchio amico, il coach dai tempi in cui era bambino Joshua Harris per correggere gli errori. Prima di ogni esercizio o di ogni drill Harris gli ha ripetuto in maniera ossessiva la frase “Tutti dicono che non sai lanciare”. Lavorato sulla mente, sul fisico con 6 kg in più di muscoli, come sulla tecnica. Per migliore la precisione nei passaggi Harris gli ha dimostrato che doveva correggere il movimento della spalla, tenerla più chiusa anche per aumentare la velocità di uscita del pallone. Quel movimento aggiunto al poggiare meglio il peso sulla gamba d’appoggio dietro ha migliorato precisione e rapidità. Un’estate di lavoro e di crescita. L’ennesimo capitolo della storia “vado in campo per dimostrare a tanti che su di me si sono sbagliati” e il primo ad ammetterlo candidamente sarà Bill Polian storico GM di Buffalo, Carolina ed Indianapolis oggi apprezzato commentatore televisivo.

Mica male per un running back…

Si è ripresentato quest’anno a Miami in casa dei Dolphins ed ha iniziato a riscrivere i numeri della storia della sua franchigia. Alla prima di campionato 5 TD pass, 17 su 20 per 324 yards e un passing rate che nessun QB nella storia dei Ravens aveva mai raggiunto in una partita di 158,3. Era poi dal 2013 con Payton Manning che un quarterback non iniziava la stagione lanciando 5 TD pass. Il suo commento in sala stampa all’Hard Rock Stadium a chi a fine partita gli sciorinava questi numeri fantastici? “Però! Mica male per un running back…”. Una punta di polemica detta però con un sorriso fondamentalmente per ribadire un concetto: sono un quarterback!