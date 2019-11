Il provino di Kaepernick e la follia di Garrett

Dopo 3 anni la NFL ha però concesso e organizzato sabato un workout a Kaepernick come audizione per le squadre. Una sorpresa e in un certo senso una mano tesa. Il giocatore ha scelto Atlanta e la NFL ha organizzato l’utilizzo delle facilities dei Falcons, la struttura medica e quella tecnica (bevande, abbigliamento e riprese video). La Lega ha poi invitato tutte le franchigie per l’audizione e 24 tra loro hanno risposto positivamente. Quando Kaepernick ha saputo però che non ci sarebbe stata la stampa, all’improvviso ha fatto marcia in dietro pensando ad un’imboscata e ha spostato la location in un campo universitario ad una quarantina di minuti da quello dei Falcons. A quel punto la stampa è stata ammessa (anche se poi curiosamente Kaepernick ha praticamente recitato un comunicato, ma non risposto alle domande), ma sono rimaste in 8 le squadre presenti per vederlo lanciare ed intervistarlo. Una gestione del tutto molto deludente. Se Kaepernick ha pensato dal primo momento che quella della Lega fosse un’imboscata non avrebbe dovuto accettare l’intera organizzazione. Se il suo intento era puramente sportivo, di voler dimostrare che quarterback è ancora in grado di essere allora avrebbe solo dovuto mettersi in gioco e basta. In ogni caso la gestione sua e del suo entourage deludente. Il suo statement finale regalato ai media solo un guanto di sfida, quasi una minaccia e la sua esibizione agonistica nella media.