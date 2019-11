Michael Thomas, sulla strada verso la gloria

Nella NFL c’è un ruolo che si stacca nettamente dagli altri per responsabilità e onori. Il quarterback. E’ sempre stato così e certamente sarà sempre così. Nella storia ci sono stati gradi ricevitori come Jerry Rice, fantastici running back come Jim Brown o Barry Sanders, difensori straordinari come Bruce Smith, Reggie White, Ronnie Lott o Deion Sanders eppure quando si sfoglia la storia della NFL emergono le foto di Joe Montana, Tom Brady, Dan Marino, Brett Favre, Roger Staubach, Bart Starr, Johnny Unitas. Sempre loro, i quarterback. L’immagine della Lega. Vero, senza la linea di difesa a proteggerli, i running backs ad aprirgli spazi per i lanci e i ricevitori a raccoglierli non sarebbero niente, ma comunque gli uomini copertina restano sempre loro. Non fa eccezione questa stagione quando si parla di MVP. Lo dicono chiaramente le quote dei bookmakers. Al momento superfavorito Lamar Jackson offerto a 7-5 poi Russell Wilson 2-1 Aaron Rodgers 9-1 con a ruota Pat Mahomes e Dak Prescott con la quota di 10-1. Solo QB!!!! E gli altri?

Michael Thomas, l’uomo dei record

Incredibile francamente che in questa lista di favoriti non ci sia il nome di Michael Thomas, fantastico wide receiver dei New Orleans Saints. Numeri da fantascienza, record riscritti nella storia NFL e prestazioni che stanno portando, ancora una volta i Saints dritti alla post season. Niente pubblicità, pochissime apparizioni in televisione extra campo e poche parole regalate ai media, se non via social, non aiutano l’immagine. Ma di sostanza dietro quel numero 13 in maglia nero-oro ce ne è tantissima. Primo giocatore della storia NFL con 90 o più ricezioni in ognuna delle prime 4 stagioni da professionista (contando ovviamente quella attuale), ha impiegato solo 56 partite per arrivare a 400 ricezioni e nessuno è stato più rapido di lui ad arrivarci. A Randy Moss ci sono volute 5 stagioni ed al divino Jerry Rice addirittura 6. Incredibilmente ha superato le 400 ricezioni nella sconfitta (una delle 2 stagionali) contro i Falcons peraltro in un match in cui ha ricevuto 13 dei 14 passaggi che gli sono stati indirizzati per un totale di 152 yards. Un record lo ha già riscritto, ad altri due potrebbero arrivare a fine stagione. Finora ha totalizzato, con una media anche questa fantastica dell’83% di passaggi ricevuti, 104 ricezioni per 1242 yards. Se dovesse mantenere questa media fino alla fine della stagione regolare arriverebbe a 150 ricezioni e 1825 yards e cancellerebbe il record attuale di Marvin Harrison dei Colts con 143 nel 2002 e sfiorerebbe quello di yards di Calvin Johnson dei Lions stabilito nel 2012 con 1964.