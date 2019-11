Rachel Balkovec sarà la prima allenatrice donna della MLB, la lega professionistica statunitense di baseball. La 32enne olandese è stata assunta dai New York Yankees come assistente dei battitori, diventando così la prima donna a ottenere un contratto full-time da una franchigia MLB. A rivelarlo è stato il New York Times. Balkovec ha ufficializzato l'accordo lo scorso 8 di novembre e comincerà il suo lavoro nel ritiro di Tampa (Florida), al via il 1° di febbrario in vista della stagione 2020. Dillon Lawson, coordinatore offensivo del team della 'Grande Mela', ha spiegato che "Rachel è stata assunta per la sua esperienza con squadre minori, ma anche per la sua preparazione accademica (ha due Masters in biomeccanica, ndr). E' un ottimo coach". Già giocatrice di sofball, ha vissuto in 13 anni e in 9 Paesi differenti negli ultimi 10 anni. Nelle ultime stagioni ha collaborato con la Nazionale di softball e baseball in Danimarca, assaggiando le minors di MLB con le seconde squadre di Saint Louis Cardinals, Houston Astros e Chicago White Sox. Fino alla grande chiamata degli Yankees.