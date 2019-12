E' il club più caro al mondo, ma non sa vincere

I punti di forza

Una certezza è invece Prescott che, comparso quasi dal nulla nel 2016, da rookie prese il posto di Tony Romo e oggi, come tutti i QB della storia dei Cowboys, è diventato anche un personaggio molto mediatico, protagonista di tanti spot pubblicitari in tv, ma nonostante il tira e molla contrattuale, non sta affatto deludendo in campo con 298 passaggi completati su 447 per 3788 yards e 23 TD. Sa gestire al meglio il campo che Elliott gli apre con le sue corse per sfruttare un parco ricevitori che, dalla metà della scorsa stagione, è diventato importantissimo. Prima con l’arrivo di Cooper da Oakland (quest’anno 971 yards e 7 TD), poi con quella di Cobb da Green Bay (3 TD ed una media di 15,1 yards a ricezione) e infine col ritorno di Jason Witton che ha lasciato la cabina di commento del Monday Night Football, dove per altro è rimasto un solo anno, per tornare a vestire la sua maglia 82 e quest’anno ha dimostrato di non aver perso né fisico né il tocco con 48 ricezioni completate e 3 TD realizzati. Attacco col giusto mix e difesa che, secondarie a parte, ha una struttura importante con Robert Quinn (9,5 sacks) preso dai Dolphins, l’esperienza anche “vocale” nello spogliatoio di Michael Bennett quindi Demarcus Lawrence poi 3 dei linebackers migliori di tutta la NFL Leighton Vander Esch, Jaylon Smith e Sean Lee. Se a questo aggiungiamo entusiasmo potenziale dell’ambiente, possibilità economiche, tifosi e cassa di risonanza davvero gli ingredienti per un prodotto vincente ci sarebbero tutti, ma qualcosa non funziona e, visto che a sorpresa non è colpa della pressione messa da Jerry Jones, lo sguardo perplesso (o accusatore) finisce inevitabilmente in panchina oltre che verso la secondaria difensiva che non riesce a recuperare troppi palloni e ad uno special team disastroso. Adesso i Cowboys hanno 3 partite verità. La prima abbordabile a Chicago poi 2 sfide toste, in casa contro i Rams e quella decisiva a Philadelphia. Tre partite per, potenzialmente, sancire l’ufficialità della post season e cambiare gli umori per il momento un po' rabbuiati.