NFL, la rinascita dei Buffalo Bills

Si torna a respirare aria di playoff

Giocare partite importanti e da protagonisti, guardare alla post-season concretamente da novembre e scendere in campo con realistiche ambizioni contro qualsiasi avversario. Una sensazione sconosciuta da quasi vent’anni. Vero, 2 stagioni fa erano arrivati a giocare una partita di playoff dopo 18 anni e fu emozionante, ma quasi casuale con i giocatori che ottennero la certezza di aver superato la stagione regolare “dalle radioline” una volta rientrati negli spogliatoi dopo l’ultima partita. Ora altra struttura, altra realtà ed altre prospettive visto che dall’inizio di dicembre arriva la possibilità di strappare il biglietto per i playoff. Non solo, era a esempio dal dicembre 1991 (allora contro i Detroit Lions) che ad Orchard Park non entravano in campo nell’ultimo mese della stagione due squadre con una percentuale di vittorie sopra il 73% come nella sfida contro Baltimore. Un record come quello attuale mancava dal 1996, addirittura da 53 anni non vincevano 5 partite in trasferta con una sola sconfitta e con la prossima vittoria raggiungeranno la doppia cifra cosa che non si materializzava dal 99.

Il click di McDermott

Le premesse in primavera non erano poi così rosee. Venivano da una stagione da 6 vittorie, perso per ritiro dopo 13 anni un uomo chiave della difesa come il DT Kyle Williams e sul mercato il TE Charles Clay, il running back LeSean McCoy e il tackle Jordan Mills a fronte di un’incognita come 18 free agent firmati nella off-season. Dal mercato dei free agent sono arrivati 2 buoni ricevitori come John Brown e Cole Beasley da inserire però in un sistema totalmente nuovo. Altra (grande) incognita. Invece tutto ha fatto click non per magia, ma per il lavoro di coach McDermott un altro dei capo allenatori della nuova generazione che ha portato idee, ma soprattutto disciplina. Ha disegnato i suoi Bills in modo da esaltare le qualità del suo quarterback. Non perdono palloni poi facilmente e non forzano mai le scelte evitando così di battersi da soli. Come il DNA della storia della franchigia e tutto sommato della gente della zona. Mente difensiva con esperienze importanti a Philadelphia e Carolina Mc Dermott li ha già portati ai playoff nel 2017 e adesso sta costruendo qualcosa di più importante. In prospettiva neanche troppo lontana perché nel progetto di tornare grandi e di ritrovare un posto al Super Bowl hanno dimostrato in questa stagione di essere avanti nei tempi.