King Brees e Duck Mania

Never give up

Vero, bisognerebbe attendere i playoff dove magari potremmo avere un esito sorprendente e pensare di dover premiare quell’head coach. Vero, la trasformazione che Kyle Shanahan ha fatto dei San Francisco 49ers è notevolissima. Ancor più vero che Bill Belichick è entrato nel “club dei 300” per le vittorie ottenute in panchina ed è un fatto straordinario che andrebbe rimarcato con un altro premio, anche considerando che questo riconoscimento con tutto quello che ha fatto e vinto l’head coach dei Patriots lo ha vinto SOLO 3 volte ed è poco. Tutto vero e da tenere in considerazione, ma quello che ha saputo estrarre dalla sua squadra e soprattutto nelle condizioni in cui ha dovuto farlo Tomlin a Pittsburgh ha dell’incredibile. In primavera gli hanno ufficializzato che avrebbe perso sia il suo miglior ricevitore Antonio Brown che il suo miglior running back Le’Veon Bell poi, appena iniziata la stagione, ha perso anche per tutto l’anno il suo quarterback Ben Roethlisberger e anche senza i suoi 3 migliori giocatori è riuscito comunque a proporre una squadra in grado di competere per la post season. Come se non bastasse, per infortuni vari, gli Steelers non hanno avuto neanche sempre a disposizione né il running back James Conner e né il wide receiver JuJu Smith-Schuster e a questa lista per squalifica si è aggiunto anche il centro Maurkice Pouncey. Insomma ce ne era a sufficienza per trovare alibi e tirare su bandiera bianca almeno per una stagione. Ma arrendersi non è nello stile degli Steelers e soprattutto è un termine che non esiste nel vocabolario di Tomlin. Nel 2007 è stato nominato a 34 anni come 16esimo head coach della storia prestigiosa dei gialloneri e in questi anni ha ottenuto risultati incredibili.