Fly Eagles fly… again? Il momento, le storie e i dubbi di Philadelphia

Si sono scoperti vincenti, ma anche scrittori perché lei ha recentemente pubblicato dopo l’oro mondiale “Chase Your Dreams” lui si è cimentato con un testo per bambini. Assieme sono andati ospiti in tutte le reti televisive nazionali per i seguitissimi programmi del mattino come “Good Morning America” e assieme si sono addirittura allenati. Yoga e pilates assieme, addirittura circola un filmato a Philadelphia in cui lei in uno dei campi d’allenamento della franchigia davanti al Lincoln Financial Field gli lancia, e neanche male, il pallone per fargli provare qualche ricezione durante la offseason e lui sembra aver ricambiato avendo contagiato Julie nella cura dei dettagli con l’uso dei video personalizzati che adesso lei si fa fare come quelli che gli Eagles mandano al marito.