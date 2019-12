Quando è il momento di dire basta?

Quest’anno si sono allenati assieme a Indianapolis e non è escluso possano farlo ancora anche nella prossima stagione. Il contratto con i Colts è scaduto, Vinatieri è free agent, ma sembra intenzionato a tornare in campo per quella che sarebbe la sua 25esima stagione se dovesse avere una chance. Il dubbio è se peggiorerà il finale o se uno della sua storia necessita di uscire meglio dalla Lega di quanto non farebbe adesso.

Sticky Fingers

Completamente diversa la prospettiva e la realtà per Larry Fitzgerald. Ad agosto compirà “solo” 37 anni ed è certamente un giocatore in calo, ma non in declino evidente. E’ ovviamente meno devastante e determinante di quanto non lo fosse qualche anno fa, ma ancora decisamente un fattore positivo. Domenica ha giocato la sua partita 250 con Arizona e detiene già tutti i record del libro della storia dei Cardinals ed in aggiunta è secondo solo a Jerry Rice in quello della NFL per ricezioni (1378) e yard ricevute (17,083). Le statistiche non sono mai state una sua priorità e non condizioneranno la sua decisione se andare avanti o meno anche perché Rice nelle yard non lo prenderà mai e nel numero di ricezioni dovrebbe giocare altri 2 o 3 anni alle medie recenti.