Il mio Super Bowl sarà...

Tannehill, eroe (quasi) per caso

Sette anni pessimi come titolare a Miami con infortuni, prestazioni esasperanti per i tifosi, deludenti nei risultati e il peso di un contratto da più di $ 100 milioni di dollari che non mai dimostrato di valere. Quest’estate a South Beach hanno tutti esultato quando i Dolphins hanno deciso che la ricostruzione doveva iniziare dalla sua cessione e ne erano talmente convinti che hanno accettato di farsi carico di cinque dei $7 milioni di dollari del suo stipendio annuale. Neanche i Titans però probabilmente in quel momento hanno capito l’importanza di quella trade (con lui a Nashville una sesta scelta e in cambio a Miami una quarta scelta del prossimo Draft), volevano semplicemente un’alternativa di esperienza ad un Mariota mai troppo continuo e troppo frequentemente infortunato e al tempo stesso un’opzione diversa ad un QB quasi esclusivamente di corsa. Il debutto nella week 7 contro i Chargers con un tabellino finale di 23 su 29 per 312 yard e 2 TD pass è stato straordinario e subito la sensazione che fosse una soluzione perfetta sia per il giocatore che per la squadra. La conferma che quando nella NFL si parla di “sistema” non sono parole senza fondamento. Tannehill a Miami ha avuto le sue colpe e non ha mai giocato bene, ma qualche flash di quello che si sta vedendo adesso in maglia Titans lo aveva fatto intravedere pure in Florida anche se la percezione generale, compresi gli addetti ai lavori, fosse di un quarteback dal record stagionale sempre vicino alle 8 vinte e 8 perse, con poca continuità, scelte conservative ed errori devastanti nei momenti topici. Adesso ha però una squadra costruita a perfezione per le sue caratteristiche ed ha sfruttato la situazione al massimo. Ha una linea che lo protegge molto più di quella stile groviera dei Dolphins e, con il travolgente Henry alle sue spalle che macina yard di corsa, non è chiamato a forzare nessuna soluzione sul profondo. Statisticamente è stato in percentuale il miglior QB della stagione regolare con 2742 yard lanciate col 70,3% di completi per una media di 9,6 yard a lancio, 22 TD e solo 6 intercetti. Dati che a Miami hanno riletto una decina di volte prima di crederci, ma che hanno portato i Titans ad un passo dal Super Bowl.