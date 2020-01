Bruins, l’anima di Boston

Sold out

La squadra attuale ha personaggi probabilmente meno leggendari, ma non necessariamente un presente meno esaltante. La passione dei tifosi e della città, come detto, è sempre al massimo tanto che siamo arrivati dopo il match contro Winnipeg del 9 gennaio al 465esimo tutto esaurito consecutivo tra playoffs e regular season. Per trovare una partita al TD Garden dove non tutti i biglietti sono stati venduti bisogna tornare indietro al 2 dicembre 2009 quando l’avversario erano i Tampa Bay Lightning e quel mercoledì sugli spalti c’erano “solo” 16,553 spettatori. Una passione ampiamente ripagata dai risultati. Lo scorso anno hanno perso incredibilmente la Stanley Cup all’ultima partita possibile, gara 7, ed in maniera sanguinosa perché in casa ad opera di St Louis quando in tutta la città erano pronti i festeggiamenti.

Back to the Finals

In questa stagione, numeri alla mano, sono ripartiti alla grande e restano tra i principali favoriti per tornare a disputare la Stanley Cup. Dopo la seconda settimana di gennaio, poco dopo il giro di boa della stagione regolare sono serenamente primi nella Atlantic Division con 6 punti di vantaggio su Tampa, secondi solo ai Washington Capitals di Ovechkin nella Eastern Conference e terzi in tutta la NHL con un solo punto in meno rispetto agli stessi Capitals e ai campioni in carica dei St Louis Blues. Sono la 5° miglior difesa e il 6° miglior attacco del campionato, ma restano una squadra di mentalità e di struttura molto offensiva. La prima linea Bergeron, Pasternak e Marchand probabilmente ha pochi eguali al mondo e se tra di loro il miglior realizzatore è il ceco con la maglia 88, i grandi personaggi per motivi diversi sono gli altri 2. Uno il più amato dalla città di Boston, l’altro il più odiato da avversari e tifosi. Nello mondo dello sport in effetti si fatica a trovare un giocatore più fastidioso, irritante ed odiato così tanto da tutti come Brad Marchand.

Most hated man

Nello mondo dello sport in effetti si fatica a trovare un giocatore più fastidioso, irritante ed odiato così tanto da tutti come Brad Marchand. Canadese di 31 anni si è guadagnato questa fama con merito per tutte le risse, le gomitate, gli insulti, le provocazioni e tutte quelle piccole cose che, perfino su una pista di ghiaccio dove tanto nei contatti è concesso, sono oltre il limite del senso sportivo e mandano in bestia chiunque altro non abbia con lui legami di sangue o di squadra. Provocatore se ce n’è uno. Facilissimo (succede onestamente anche al sottoscritto) da odiare profondamente, ma bisognerebbe essere così onesti da riuscire a guardare oltre e riconoscere tutti, e sono tanti, i suoi meriti puramente hockeistici. E’ vicino ai 300 gol in carriera, ha già superato i 620 punti, ovviamente ha più minuti di penalità che partite giocate, ed è stato uno dei protagonisti della vittoria dell’anello di Boston nel 2011.