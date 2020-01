NFL, il Super Bowl 2020 sarà San Francisco 49ers-Kansas City Chiefs

Kansas City Chiefs-Tennessee Titans 35-24

The team of the Destiny non ha raggiunto la terra promessa. In un titolo, una manciata di luoghi comuni dello sport americano, ma anche la foto di quanto accaduto a Kansas City nel Championship della AFC. I Titans non ce l’hanno fatta a completare l’impresa dopo aver sconfitto, sempre in trasferta, New England e Baltimore, nonostante un vantaggio iniziale di 10-0. Troppo forti i Chiefs e troppo esplosivo l’attacco guidato da Patrick Mahomes. La partita si giocava ovviamente su come e quanto la squadra di Andy Reid avrebbe contenuto le corse di Henry e 69 yards in 19 portate hanno costretto Mike Vrabel a cercare soluzioni fantasiose in attacco. Tre Tight End contemporaneamente, una finta di punt nel quarto quarto, il rischio di un terzo e soprattutto un quarto down affidandosi ai passaggi sul corto per il rientrante Humphries e addirittura un TD di Dennis Kelly corpulento Tackle di riserva dichiarato eleggibile che lo ha reso il giocatore più pesante della storia dei Championship ad aver realizzato un TD. Non è bastata però neanche la fantasia perché Reid ha risposto invece in parte con l’esplosività del suo QB unita al tempo stesso ad un importante gioco di corsa per limitare i rischi cambiando radicalmente le strategie offensive abituali. Tante corse sì, ma il punto esclamativo sulla vittoria lo ha messo Mahomes (in un match da 23 su 35 per 294 yards, 3 touchdown e nessun intercetto) con un TD pass da 60 yards ad 8 minuti dalla fine. Sammy Watkins che lo ha ricevuto non segnava dalla prima giornata della stagione, in quel caso ne aveva realizzati 3, tre come i TD pass di Mahomes che ha per questo ha usato anche 3 ricevitori diversi. Contro i Texans i Chiefs avevano recuperato la settimana scorsa mettendo a referto 41 punti consecutivi, questa volta ne sono bastati 28. Kansas City torna a giocare il Super Bowl dal gennaio 1970, il numero 4 vinto sui Minnesota Vikings, e lo faranno dopo aver sollevato, con in sottofondo le note del celeberrimo Tomahawk Chop l’urlo di guerra dei Chiefs, il trofeo per i campioni della AFC. Il Lamar Hunt Trophy, quello che curiosamente porta il nome del fondatore proprio dei Kansas City Chiefs scomparso nel 2006