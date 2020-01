NFL, i miei migliori di tutti i tempi

E’ un gioco e potevamo farlo solo la settimana del Super Bowl. La NFL in occasione delle celebrazioni per i 100 anni della Lega ha preselezionato 150 giocatori e 20 head coaches per arrivare a 100 giocatori e 10 allenatori dopo la selezione di una giuria di 26 membri del “Blue Ribbon Panel” (dirigenti, allenatori, ex giocatori e giornalisti) tra cui Belichick, Tony Dungy, Dan Fouts e Don Shula. Un grande onore per chi viene nominato ufficialmente, un giochino divertente per tutti fatto a posta per… far discutere

Io mi sono semplicemente divertito a fare due squadre, una offensiva e una difensiva. Urge subito una premessa però. Non ho affatto la pretesa che siano i migliori in assoluto di tutti i 100 anni della NFL (anche perché per una gran parte per fortuna ancora non c’ero) e forse molti non lo sono in assoluto neanche delle generazioni che ho vissuto io, banalmente sono quelli che mi hanno colpito, emozionato per qualche motivo o hanno significato qualcosa per me. Non sono neanche tutti nella lista dei 150 della NFL, sono semplicemente nella mia personalissima lista.

QB - Dan Marino & Brett Favre

Ovviamente so quanti Super Bowl hanno vinto Joe Montana e Tom Brady, quanto abbiano contato nella storia di questo gioco Johnny Unitas e l’impresa di Joe Nemath, ma Dan Marino è il quarterback più straordinario che abbia mai visto, dal braccio più potente, unanimemente riconosciuto come il più forte in ogni ruolo della storia di questo gioco a non aver mai vinto l’anello oltre che il più forte di sempre dei miei Dolphins. Brett Favre, principalmente nei suoi 15 anni a Green Bay, mi ha esaltato come pochi. Un mix stupendo di arroganza agonistica, rischio e talento.