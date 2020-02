Petro, orgoglio italiano

“Segnare è stato un momento meraviglioso, ma ricevere da capitano per primo il trofeo dalle mani del Commissioner, sollevarlo sopra la testa in orizzontale, come impone la tradizione, per la prima volta nella storia dei Blues e poi tutti i festeggiamenti con i compagni sul ghiaccio, negli spogliatoi, quindi al ritorno a St.Louis è stato davvero magico. Forse anche più emozionante che segnare il gol partita soprattutto per me che per tutta la mia carriera ho giocato solo in questa squadra. E’ un trofeo molto difficile da vincere e quando ci riesci è un meraviglioso mix di gioia e sollievo. Non tutti riescono a conquistarlo nella vita, quindi per me dopo aver giocato 750 partite e finalmente avere quella chance è stato anche un sollievo”.

Un percorso straordinario

Quello della passata stagione, di una squadra che a dicembre era ultima in classifica, ha cambiato coach e ha finito col trionfare grazie ai gol di Tarasenko certo, alla straordinaria praticità di O’Reilly che ha totalizzato 23 punti nei playoffs, ai miracoli del portiere Jordan Binnington uscito quasi dal nulla, ma soprattutto del suo capitano che alla fine, oltre al gol valso il trionfo, ha totalizzato ben 19 punti nella post-season, neanche a dirlo un record per un difensore. In una franchigia che ha avuto giocatori leggendari della storia di questo sport nelle sue fila come Gretsky, Hull, McInnis Pietrangelo è già degno di esserne al fianco. Nella storia dei St.Louis Blues è terzo per assist, sesto per partite giocate e pronto a superare McInnis per punti segnati da un difensore e diventare il numero in assoluto in questa categoria.

I numeri di quest’anno

In questa stagione NHL Alex è secondo per gol e per punti segnati da un difensore nei power play (con l’uomo in più) è terzo per tiri tentati, quarto per gol segnati in assoluto (13) e nei suoi Blues primo per minuti giocati di media a partita. In totale in carriera ha superato 100 gol segnati (106) e 400 punti (440) Coach Berube ovviamente, come qualsiasi altro allenatore, non vorrebbe fare a meno di lui mai, ma pensando alla post season dovrà anche cominciare a gestir i suoi minuti. Con il Canada, il suo vero Paese di nascita, ha conquistato da protagonista l’oro alle Olimpiadi di Sochi nel 2014 e quello Mondiale nel 2016 a Toronto quindi a 30 anni ha già completato la collezione più bella per un giocatore di hockey con i 2 titoli internazionali più prestigiosi e la Coppa di Lord Stanley, ma le motivazioni sono ancora altissime per continuare a vincere