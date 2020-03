Tom Brady su Instagram: "Grazie Tampa Bay Buccanneers. Io emozionato e affamato"

"Emozionato, umile e affamato... – si legge nel messaggio sull'account Instagram di Brady -. Se c'è una cosa che ho imparato nel football è che a nessuno importa cosa hai fatto l'anno scorso o l'anno prima ancora... la fiducia e il rispetto di quelli che ti circondano te la guadagni attraverso l’impegno che mostri ogni singolo giorno. Sto iniziando una nuova avventura e sono grato ai Buccaneers per avermi dato l'opportunità di continuare a fare ciò che amo. Non vedo l'ora di incontrare tutti i miei nuovi compagni e allenatori e dimostrare loro che possono credere e fidarsi di me... Ho sempre creduto che ben fatto sia meglio che ben detto, quindi non dirò molto di più – Andiamo a lavorare! # Anno 1"

Quel numero alla fine del messaggio aggiunge l’ultima notizia: Brady ha firmato un contratto biennale da 60 milioni di dollari complessivi.