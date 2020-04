Sky Sport Arena, cinque giornate dedicate al meglio del wrestling WWE degli ultimi anni

Da oggi cinque appuntamenti da non perdere su Sky Sport Arena, altrettante giornate interamente dedicate al meglio della WWE. Potrete ripercorrere la storia del wrestling e dei suoi campioni dal 2015 al 2019.

Mercoledì 8 aprile: il meglio del 2015



Mercoledì 8 aprile si parte su Sky Sport Arena con il 2015. La programmazione prevede, con inizio alle ore 9, SummerSlam, WWE24: NXT Brooklyn, Night of Champions, Hell in a Cell e Survivor Series. Tra i super-match da non perdere si segnalano Undertaker vs Brock Lesnar, Paige vs Charlotte Flair, Seth Rollins vs John Cena e Finn Balor vs Kevin Owens.

Lunedì 13 aprile: il meglio del 2016

Lunedì 13, dalle 7 del mattino, si passa al 2016 con i più importanti show di quell’anno (Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam e Survivor Series) a cui si aggiunge l’approfondimento monografico WWE24: Becky Lynch. I duelli assolutamente da vedere sono Roman Reigns vs Triple H, Charlotte Flair vs Becky Lynch, Brock Lesnar vs Randy Orton e Brock Lesnar vs Goldberg.

Mercoledì 15 aprile: il meglio del 2017

Il 15 aprile è abbinato al 2017 e, così come per le giornate successive, ci si concentrerà dalle 6 in poi su Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam e Survivor Series con l’aggiunta di WWE24: Kofi Kingston. Fatevi un nodo al fazzoletto per John Cena vs AJ Styles, Roman Reigns vs Undertaker, Brock Lesnar vs Braun Strowman vs Roman Reigns vs Samoa Joe e Brock Lesnar vs AJ Styles.

Domenica 19 aprile: il meglio del 2018

Domenica 19, ancora a partire dalle ore 6, sempre su Sky Sport Arena, ecco i quattro eventi cardinali del calendario WWE del 2018, intervallati dal documentario “I più grandi momenti di Smackdown” presentato da The Miz e Charlotte Flair. In quanto ai match, riflettori puntati su Brock Lesnar vs Braun Strowman vs Kane, Brock Lesnar vs Roman Reigns, Ronda Rousey vs Alexa Bliss e Brock Lesnar vs Daniel Bryan.

Mercoledì 22 aprile: il meglio del 2019

Infine, mercoledì 22, la sveglia suona sempre alle ore 6, per non perdere il meglio del 2019 con Royal Rumble, WrestleMania 35, SummerSlam e Survivor Series ai quali si aggiunge “I momenti più leggendari di WrestleMania”, una carrellata di istanti indimenticabili selezionati da John Cena. Gli scontri clou di giornata sono invece Daniel Bryan vs AJ Styles, Becky Lynch vs Charlotte Flair vs Ronda Rousey, Brock Lesnar vs Seth Rollins e Rey Mysterio vs Brock Lesnar.

Tutte le kermesse, trasmesse originariamente in pay-per-view e in diretta su Sky PrimaFila, verranno riproposte con la telecronaca di allora di Michele Posa e Luca Franchini, accompagnati di tanto in tanto da Salvatore Torrisi e Andres Diamond.