Wrestling WWE, domenica il "Best of 2019"

Domenica 10 maggio appuntamento all'alba su Sky Sport Arena per rivivere il meglio del wrestling WWE del 2019, senza dubbio l'anno di "The Man" Becky Lynch e Seth Rollins che, insieme ai successi, hanno trovato anche...l'amore!

Il 2019 della WWE passerà sicuramente alla storia come l’anno di “The Man” Becky Lynch. La combattente irlandese, infatti, dopo anni nel ruolo di gregario è diventata un personaggio iconico vincendo il primo main event femminile nella storia di WrestleMania, là dove ha sconfitto due super-campionesse come Ronda Rousey e Charlotte Flair.

L’altro atleta di punta affermatosi nell’annata è indubbiamente Seth Rollins che si è fatto valere tanto alla Royal Rumble quanto a SummerSlam, riuscendo persino a tenere testa al temutissimo Brock Lesnar. Ironia della sorte, Seth e Becky si sono addirittura fidanzati diventando “la first couple” della federazione e invadendo pure i siti di gossip!



Sarebbe però riduttivo non spendere qualche parola anche per Bray Wyatt che, reinventandosi con l’identità del “maligno”, ha imperversato con la sua follia su nemici e avversari, intimorendo anche i più temerari come Finn Balor e la faccia da capra Daniel Bryan, con quest’ultimo che ha provato con coraggio a distruggere l’incubo umano a Survivor Series mettendo a repentaglio carriera e salute.

