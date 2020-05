Wrestling, oggi su Sky Sport Uno il "Best of 2015"

Nel mondo della WWE il 2015 è stato caratterizzato dall’ascesa di Seth Rollins e di Roman Reigns ma anche da rivalità intense e importanti, che hanno segnato in maniera indelebile la carriera dei coinvolti.



Per ripercorrere alcune delle fasi salienti di quell’annata, Sky Sport Uno vi propone lunedì 18 maggio quattro eventi cruciali che hanno esaltato gli appassionati di wrestling di tutto il mondo, ovviamente con la telecronaca di Michele Posa, Luca Franchini e Salvatore Torrisi, pronti a trascinarvi al centro dell’azione



Si parte con SummerSlam, kermesse che ha ospitato due match mozzafiatanti. Nel primo John Cena e Seth Rollins si sono affrontati in una battaglia che ha visto in palio simultaneamente il titolo di campione dei pesi massimi e quello degli Stati Uniti. Nel secondo si è rinnovato l’indomito testa a testa tra The Undertaker e Brock Lesnar.



A Night of Champions, invece, ecco il clamoroso ritorno in scena di Sting, accompagnato da un superbo confronto tra Charlotte Flair e Nikki Bella valido per la cintura delle Divas, un'altra tappa del percorso che ha reso il wrestling femminile un “must-see” al pari di quello maschile.



Successivamente entreremo nella pericolosa gabbia infernale di Hell in a Cell per l’ennesimo round tra Undertaker e Lesnar, con la struttura utilizzata pure per risolvere le questioni in sospeso tra il mastino Roman Reigns e il predicatore folle Bray Wyatt.



Infine, a Survivor Series tutti pronti per le fasi finali del torneo che riassegna il titolo di campione dei pesi massimi, con l’aggiunta del ritorno dei Brothers of Destruction che riemergono dal passato con l’intenzione di fermare le mire espansionistiche della Wyatt Family.



Il gong sta per suonare, siete tutti attesi a bordo ring!