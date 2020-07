"Svilupperemo un progetto che rafforzerà la franchigia"

leggi anche

Popovich a zero sulla NFL: "Intimiditi da Trump"

"Oggi annunciamo il ritiro del nome e del logo Redskins dopo il completamento del nostro riesame - ha reso noto il team in una nota -. Il proprietario Dan Snyder e il coach Ron Rivera stanno lavorando insieme per sviluppare un nuovo nome e un approccio progettuale che rafforzerà la posizione della nostra franchigia orgogliosa e ricca di storia e ispirerà i nostri sponsor, i nostri fan e la nostra comunità per i prossimi 10 anni0", prosegue la nota. Il riesame era cominciato il 3 luglio, dopo che vari sponsor avevano minacciato di ritirare i loro contributi e il loro logo se non fosse stato cambiato un nome finito nel mirino da tempo perché ritenuto offensivo nei confronti dei nativi americani. Nel 2013 Snyder aveva detto che non avrebbe mai cambiato il nome, difeso a oltranza dal presidente USA, Donald Trump. I Redskins, una delle più antiche e gloriose squadre della National Football League (cinque campionati vinti tra cui tre Super Bowl e oltre 1000 partite disputate), cominciarono a usare il nickname nel 1933, quando la base era a Boston, quattro anni prima di trasferirsi nella capitale.