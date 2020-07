Baseball MLB, nuovo format per i Playoff

Subito emozioni forti e una novità ancora più forte. Si inizia con tutti i giocatori inginocchiati , con un nastro nero che li unisce. Il Black Lives Matter nel baseball è un sentimento collettivo senza eccezioni. Poi il campo fa capire che il pronostico che favorisce Yankees e Dodgers ha buone ragioni. New York vince a Washington facendo fuoricampo, come sempre, con i suoi leader, prima di una interruzione per pioggia ma con risultato omologato. Los Angeles rimonta e travolge San Francisco . In entrambi i casi sono protagonisti i nuovi acquisti da oltre 300 milioni di dollari di contratto, Cole per gli Yankees e Mookie Betts per i Dodgers.

Ma la notizia del giorno è arrivata prima del via ed è una rivoluzione. Il baseball MLB cambia il suo format per la postseason. L’emergenza Covid-19 è stata uno stimolo raccolto dai proprietari e dall’associazione giocatori per espandere il numero delle squadre ai Playoff. Ora saranno 16, 8 per ciascuna lega. Passeranno in pratica le vincenti di ogni division e le seconde classificate più due wild card. Ci sarà un tabellone a 16 più simile a quello che siamo abituati a vedere in NBA e NHL. L’MLB ribalta se stessa, da una stagione lunga con playoff brevi e spietati passa a questa regular season compressa in due mesi con playoff che avranno un primo turno al meglio delle tre partite in più per creare un momento più intrigante per squadre, giocatori e tifosi a casa. Una bella reazione ad una situazione difficile e a tanti dubbi. Che rimangono. A Washington prima del via della prima partita è arrivata la notizia della positività di Juan Soto, il giocatore più importante dei campioni in carica. I positivi nelle major non sono pochi, vengono isolati e devono riprendere dopo due tamponi negativi. Toronto invece vive ore di apprensione alla ricerca di uno stadio dove giocare; negato dalle autorità canadesi e anche da Pittsburgh, cerca un accordo con Baltimora. Ma ora si gioca ed è un sollievo per tutti, è lo spettacolo che conosciamo. La stagione del Covid sarà dura, ma sarà vero baseball con una post season mai vista prima. Saranno molti i motivi per ricordare un anno speciale.