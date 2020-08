Mlb, doppio appuntamento su Sky Sport

Lo spettacolo del baseball americano della MLB, uno degli sport più amati, seguiti e praticati negli Stati Uniti, è su Sky per le stagioni 2020 e 2021. Su Sky ancora un doppio appuntamento settimanale con laRegular Season della Major League Baseball.

Mercoledì 5 agosto, in “base” ci saranno i campioni americani dei Nationals di Washington, che affronteranno iMets di New York, in un incontro che potrà essere seguito a partire dalla mezzanotte in diretta su Sky Sport Arena e anche in streaming su NOW TV. Commento di Pietro Nicolodi e Michele Gallerani.

Domenica 9 agosto sarà, invece, la volta della sfida tra Philadelphia Phillies e Atlanta Braves, in programma alle ore 19 live su Sky Sport Collection e in streaming su NOW TV, sempre con il commento di Pietro Nicolodi e Michele Gallerani.

Oltre alle partite della Regular Season, su Sky anche quelle della Postseason e le World Series che assegnano il titolo. La stagione regolare si chiuderà il 27 settembre, poi, a seguire, la Postseason, dal 29 settembre, e le World Series, la finale per il titolo, al meglio delle sette partite, dal 20 ottobre, con l’eventuale e decisiva Gara7 il 28.