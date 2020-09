Mlb, anche il baseball avrà la sua bolla

Iniziata con tante perplessità, la regular season MLB procede spedita verso una post season mai vista. Ci sarà un nuovo format a 16 squadre e i playoff si giocheranno dal secondo turno in sedi prestabilite per evitare spostamenti e contagi. Tutti chiusi tra hotel e campo da gioco per 5 settimane con regole rigide per autorizzare l’ingresso di alcuni familiari. Il baseball ha stravolto le sue tradizioni, per reagire all’impatto che il Covid-19 ha avuto su tutti i diamanti d’America. E’ una stagione ridotta a 60 partite, con squadre aggredite da contagi collettivi che hanno costretto soprattutto Miami e S.Louis a lunghe pause e a un calendario con doppi confronti per recuperare. Il baseball ne ha approfittato per introdurre novità che hanno aumentato l’interesse e la curiosità.

Ai playoff in 16

Ai playoff si qualificheranno 16 squadre, 8 nella American League e 8 nella National League, con un seeding del tutto simile a quello di altre leghe come NBA o NHL. Il primo turno si giocherà dal 29 settembre, le Wild Card Series, e sarà terribile: si giocherà al meglio delle tre partite, chi ne perde due è già fuori. Spietato, per non mancare una tradizione dei playoff MLB che dopo una lunghissima stagione di solito concentrano in poche gare tutte le emozioni del mese finale. Serie quasi impossibili da prevedere, nessuna squadra avrà vita facile. Basta perdere la prima partita, dove ti sei giocato il tuo miglior lanciatore, e sei con le spalle al muro. I pronostici della vigilia per questa complicato 2020 hanno trovato il massimo rispetto nel ruolo di favoriti da parte dei Los Angeles Dodgers, dominatori sia sul monte di lancio che nel box di battuta. L’unica squadra a cui davvero non manca nulla per vincere, se non dimostrare di riuscire a vincere anche quando conta davvero. I favoriti nella American League, i New York Yankees, invece hanno scoperto molto presto un buon motivo per cui a volte non si può vincere: gli infortuni. Anche loro hanno tutto per trionfare sulla carta, peccato che la carta sia diventata quella del medico della squadra che ha dovuto certificare i problemi di salute accaduti a ripetizione alle loro stelle. Dopo una crisi che li aveva messi addirittura all’ottavo posto della lega, a rischio qualificazione playoff, hanno rimesso le cose a posto rimettendo in campo i giocatori persi per strada e riprendendo confidenza con la loro arma storicamente migliore: il fuoricampo.