Una triste notizia per gli appassionati di Wrestling: è scomparso a 60 anni Joseph Michael Laurinaitis, noto a tutti come Road Warrior Animal. La conferma della sua morte è arrivata direttamente dalla sua famiglia, attraverso l'account Twitter del leggendario lottatore di Philadelphia. I familiari hanno anche annunciato che rilasceranno una dichiarazione in giornata.

La notorietà di Laurinaitis è legata al team Road Warriors (o Legion of Doom), nel quale combatteva insieme a Michael James Hegstrand, alias Road Warrior Hawk, mancato nel 2003. Tra i primi a esprimere un messaggio di cordoglio un altro mito del ring, Hulk Hogan: "Riposa in pace Animal, ti voglio bene fratello mio, so che tu e Hawk avete un sacco di affari in sospeso di cui occuparvi".