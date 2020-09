Mlb, due partite live su Sky: la guida tv

Live due match di Regular Season su Sky Sport Arena e in streaming su NOW TV (disponibili su Sky Go, anche in HD). Giovedì 24 settembre alle 21.30 appuntamento con San Francisco Giants-Colorado Rockies, domenica 27, dalle 21, spazio al derby tra Chicago White Sox-Chicago Cubs

Doppio appuntamento con lo spettacolo del baseball americano. Su Sky, giovedì 24 settembre, e domenica 27 in diretta con due partite valide per la Regular Season della Major League Baseball. Si parte con San Francisco-Colorado, match in programma dalle ore 21.30. Live su Sky Sport Arena, e in streaming su NOW TV, con il commento in italiano di Pietro Nicolodi e Michele Gallerani.

Domenica 27 settembre alle ore 21, sempre su Sky Sport Arena, e in streaming su NOW TV, sarà la volta della sfida cittadina di Chicago tra i White Sox e i Cubs, con il commento in italiano di Danilo Freri e Pietro Nicolodi. I match sono disponibili su Sky Go, anche in HD. Oltre alle partite della Regular Season, su Sky anche quelle della Postseason e le World Series che assegnano il titolo.

Stagione regolare, ormai, al termine, cui farà seguito, dal 29 settembre, la Postseason, per chiudere il tutto con le World Series, la finale per il titolo, al meglio delle sette partite, dal 20 ottobre, con l’eventuale e decisiva Gara7 il 28.

La programmazione live su Sky Sport Arena

SAN FRANCISCO GIANTS-COLORADO ROCKIES, ore 21.30, giovedì 24 settembre

(live anche in streaming su NOW TV)

CHICAGO WHITE SOX-CHICAGO CUBS, ore 21, domenica 27 settembre,

(live anche in streaming su NOW TV)