Playoff Mlb, orari e dove vederli su Sky Sport

Iniziano i playoff Mlb, ogni sera in diretta su Sky Sport. I Dodgers favoriti per completare una stagione da dominatori. Tutto quello che c'è da sapere

Ci siamo è stata una regular season complicata , con la minaccia Covid che ha spostato partite e stressato il calendario, ma ora il baseball MLB vivrà dei playoff mai visti . Per la prima volta ci sono 16 squadre alla postseason con un classico tabellone costruito in ogni lega con il classico abbinamento prima contro ottava, seconda contro settima e così via. Si giocano le Wild Card Series al meglio delle tre partite.

Le altre serie sono più equilibrate. Houston è il primo ostacolo per le ambizioni di Minnesota (che sono molto alte), Oakland dovrà misurarsi subito contro una squadra ricca di talento, soprattutto latino-americano, giovane ma già affamata come i Chicago White Sox.

La serie più intrigante è quella tra Cleveland e i New York Yankees. In gara 1 ci sarà per gli Indians il miglior lanciatore della stagione: Shane Bieber. Ha vinto la Triple Crown: ha vinto più partite, ha fatto più strike out, ha concessi meno punti di tutti.

Gli Yankees però hanno ritrovato tutte le loro stelle infortunate e con Stanton e Judge ci saranno anche LeMahieu (miglior battitore della stagione in AL per media battuta) e Voigt (miglior fuoricampista). Sarà una grande sfida. Chi perde gara 1 è già con le spalle al muro in una serie al meglio delle tre partite.

National League: Dodgers favoriti

Mercoledì iniziano le Wild Card Series anche per la National League. I Dodgers inziano con tutti i pronostici dalla loro parte. Hanno chiuso la regular season con 43 successi su 60, oltre il 70% di vittorie, un record storico. Squadra terribilmente completa non ci sono punti deboli. Si è inserito alla perfezione Mookie Betts, il grande acquisto, uno che sa come si vince perché lo ha già fatto a Boston. Giocatore capace di fare la differenza in battuta, in difesa e correndo sulle basi. E i veterani come Kershaw che hanno fatto due finali senza vincere sanno di avere un’altra grande occasione. Primo avversario Milwaukee, ma forse il vero avversario sarà la pressione da sostenere. Forse l’assenza di pubblico potrebbe aiutare.