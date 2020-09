Playoff Mlb, stasera due partite live su Sky Sport

Non basta essere stato il miglior lanciatore della regular season. Il partente dei Cleveland Indians Shane Bieber viene distrutto dai New York Yankees che lo colpiscono subito con un fuoricampo da due punti di Judge e poi lo affondano. Bieber concede 7 punti in quasi 5 inning, in regular season ha avuto una media di 1.63. I Playoff spesso sono un’altra storia. In gara 1 sono tornati i Bronx Bombers, fuoricampo anche di Torres e Stanton e 15 valide totali. Gerrit Cole molto solido sul monte di lancio. Finisce 12 a 3 per gli Yankees sugli Indians. Questa notte gara 2 e per Cleveland è già un elimination game.



Altri lanciatori molto attesi in questa prima serata dei playoff MLB non tradiscono. Blake Snell fa ampiamente il suo dovere per i Tampa Bay Rays, nessun punto concesso a Toronto in oltre 5 inning con 9 strike out. Con un partente così in attacco basta poco, arriva un fuoricampo da due punti di Manuel Margot che basta e avanza. 3 a 1 Rays il finale sui Blue Jays. Ma l’impresa della serata è quella di Lucas Giolito, lanciatore partente dei Chicago White Sox. Cavalca addirittura un perfect game fino al sesto inning, poi chiude con 2 sole valide concesse, 1 punto e 8 strike out in 7 riprese, così non lascia scampo all’attacco di Oakland. I White Sox in battuta sono pericolosi, fanno 3 home run con Engel, Abreu e Grandal. Gara 1 finisce 4 a 1 per i Chicago White Sox.

La sfida più equilibrata è quella tra Minnesota e Houston. In perfetta parità sull’1 a 1 fino all’ultima ripresa. Poi arriva un errore sciagurato di Polanco che sbaglia una assistenza non complicata e impedisce alla difesa dei Twins di fare il terzo out e chiudere l’inning. Gli errori nel baseball si pagano sempre. Romo concede una base ball a basi piene e Houston passa in vantaggio. Gli Astros aggiungono altri due punti e vincono 4 a 1.