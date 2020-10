Mlb, playoff spietati. Oggi due gare live su Sky

Brevi, intensi, spietati. I playoff MLB hanno cambiato format ma non hanno cambiato pelle. Dopo una regular season compressa ma complicata dal Covid bisogna essere pronti perché altrimenti in poche ore finisce tutto. Le ambizioni dei Cleveland Indians si sono infrante contro lo strapotere offensivo dei New York Yankees. 22 punti segnati in due partite, 6 fuoricampo. Recuperare tutti gli uomini del roster ha permesso di mettere sul diamante un potenziale infinito. Dopo aver annichilito Bieber in gara 1, gli Yankees hanno lottato in gara 2 mettendo a segno il sorpasso definitivo nel nono inning con LeMahieu (10 a 9 il finale). L’ultima ripresa è stata la più lunga della storia nei playoff MLB. Ora nelle Division Series ci sarà lo scontro ferocemente atteso con Tampa Bay. I confronti in regular season sono stati tesissimi e la promessa di ritrovarsi nella postseason per regolare i conti è stata mantenuta da entrambe le squadre. I Rays hanno risolto la pratica Toronto in due partite ma sanno che ora ci vorrà un’intensità diversa.

Nella American League è finita l’avventura dei Minnesota Twins, per l’ennesima volta arrivati convinti di cambiare la storia delle proprie partecipazioni ai playoff e una volta di più delusi come non mai. Anche Houston, come gli Yankees, è una squadra con giocatori che sanno cambiare faccia e testa quando arrivano le partite senza domani. Per i Twins la serie di sconfitte consecutive in postseason arriva a 18: un incubo. Gli Astros non hanno raggiunto il 50% di vittorie in regular season, sono inseguiti dall’odio dell’America del baseball per lo scandalo dei segnali rubati, ma i giocatori che hanno vinto le World Series 2017 e perso solo in gara 7 lo scorso anno, sanno cosa bisogna fare quando vuoi vincere. Per conoscere l’avversario delle Division Series staranno a guardare gara 3 tra Oakland e Chicago White Sox, due squadre toste che potrebbero arrivare fino in fondo od uscire tra poche ore. Una gara-spettacolo da seguire stasera in diretta alle 21 su Sky Sport Arena.