Mlb, Tatis ribalta St. Louis. Oggi due gare su Sky

Ho visto il futuro del baseball. Il suo nome è Fernando Tatis Jr. Non puoi che pensare questo mentre vedi giocare l’interbase dei San Diego Padres. Quello che ha fatto Tatis in gara 2 contro St.Louis non corrisponde a qualcosa di nuovo in realtà, ha 21 anni ed è già alla sua seconda stagione in MLB. Ma ogni volta che lo vedi giocare sei travolto dalla stessa identica folgorazione che colpì Jon Landau quando nel 1974 andò ad un concerto di Bruce Springsteen e annunciò di aver visto il futuro del rock and roll. I Padres sono una delle squadre più eccitanti in questa stagione 2020, ma la loro serie contro i Cardinals è alquanto complicata. Vecchi volponi da playoff, i Cardinals. St.Louis ha vinto gara 1 e in gara 2 è stata due volte in vantaggio di 4 punti. Poi è arrivato lui. Tatis ha fatto il suo primo fuoricampo nel sesto inning, botta tremenda ed urlo tremendo ai compagni in panchina. E’ cambiato tutto. La scossa che colora di biondo i suoi dreadlocks si è trasmessa alla squadra, è uscita da Petco Park e ci ha raggiunto. San Diego è tornata quella macchina da punti che ha scosso la regular season. Quando nel settimo inning Ponce De Leon ha osato sfidarlo con una fasball è finita come era inevitabile: fuoricampo numero 2. Fernando Tatis Jr è speciale anche per quello che fa prima e dopo le sue giocate. Più dei punti entrati nel tabellino, ha fatto più danni quello che ha fatto dopo il fuoricampo. Ha buttato per aria la mazza, cinque bei giri prima di cadere, ha fatto qualche passo di puro orgoglio made in Dominican Republic e poi se è goduto il giro sulle basi. Non dovresti fare così nel baseball, gli avversari non te lo perdonano. Se lo fai, devi saperlo sostenere. Non devi avere alcuna paura e alcun riguardo. Devi sentirti invincibile. Altrimenti la pagherai cara.

Gara 2 è finita con la vittoria dei Padres per 11 a 9 e la serie sarà decisa in gara 3. Vero. Tatis non ha ancora vinto nulla. Intanto fissa istanti che durano per sempre. In gara 2 ha fatto due home run anche il compagno Will Myers. Una sola volta è successo nei playoff, lo stesso giorno ma nel 1932. I compagni di allora con due fuoricampo a testa nella stessa partita erano Babe Ruth e Lou Gehrig, Yankees. Leggende.

Il bat-flip, il lancio della mazza, sta facendo il giro del mondo. Ricorda lo stesso gesto di Josè Bautista nelle Division Series del 2015. Furono polemiche avvelenate. Ora cosa succederà? Intanto è piaciuto molto a Russell Wilson, quarterback dei Seahawks. Vuoi vedere che Tatis cambierà anche la percezione dei gesti su un campo da besaball? Sta cambiando l’approccio alle partite, il modo di esultare, portando allegria con il suo sorriso, poi la faccia concentrata al momento giusto, poi le treccine bionde dappertutto. Promette molto altro, questo bat-flip è ancora niente. Dice lui. Perché nella Winter League della Repubblica Dominicana ha fatto anche di peggio. Lo scorso anno non ha giocato molto, solo 84 partite ed aveva saltato gli ultimi mesi per infortunio. Ma aveva fatto 18 errori in difesa. Quest’anno si è presentato pronto. In difesa è diventato un mostro, uno strapotere fisico al servizio della tecnica. In attacco, c’era solo bisogno di andare a battere. Siete avvisati. Non perdetevi il futuro del baseball.