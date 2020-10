Playoff Mlb: benvenuti nell'era del fuoricampo

Le Division Series giocate nelle bolle in California e in Texas stanno regalando spettacolo. Attacchi super, le partite vengono risolte dal colpo più spettacolare nel baseball: il fuoricampo. Notte da elimination games: rischiano di uscire Marlins, A’s, Yankees e Padres. Due partite in diretta su Sky Sport

Anche le sagome sulle tribute si stanno divertendo. Le immagini di cartone dei tifosi del baseball negli stadi sono diventate protagoniste, guadagnandosi più inquadrature del previsto. Perché la palla finisce in tribuna spesso e volentieri. Benvenuti nell’era del fuoricampo. Che piaccia a tutti oppure no è un dibattito aperto. Ma è un dato di fatto inconfutabile. La produzione di fuoricampo, home run nel gergo del baseball, sta sconvolgendo le Division Series. I numeri raccontano un dominio degli attaccanti. Il totale finora in questo turno di playoff è una cosa che quasi non ha senso: 43. Quarantatre. Quattro-tre. In dieci partite. Il record finora appartiene alla serie tra Oakland e Houston con 18 home run in tre partite ma nella serie tra Rays e Yankees si va lontano con le battute quasi con la stessa frequenza: 16 fuoricampo. Con tanti saluti ad alcune leggi non scritte del baseball MLB ma che sono considerate delle verità scritte sul diamante da sempre. Small ball batte long ball. Nella postseason vince chi sa costruire i punti. Con pazienza, conquistando base dopo base, con battute di contatto e correndo forte sulle basi. Giocando di squadra, quindi. I fuoricampisti di solito comandano durante la regular season ma se ti affidi solo a loro nei playoff puoi non andare poi così lontano. Anche perché “buoni lanciatori battono buoni battitori”. Traducendo nel linguaggio sportivo più comune e più noto, una buona difesa nei playoff ha la meglio su un buon attacco. Tutte leggi da rivedere e magari correggere. Forse questo 2020 così speciale per tanti motivi stravolgerà anche l’approccio al gioco. Ora è un duello muscolare. Con il vantaggio di non poter considerare mai conclusa una partita, vista la capacità di segnare tanti punti in poco tempo con il fuoricampo.

Notte da elimination game Sarà una notte speciale per le Division Series, si giocano 4 partite e sono tutte potenzialmente decisive. Potremmo già conoscere le finaliste per le Championship Series di American e National League. Oakland è già sopravvissuta ad un elimination game in gara 3 contro Houston visto che era sotto 2-0 nella serie. La vittoria 9-7 sugli Astros rimanda il verdetto. Ha bisogno di altre due vittorie per arrivare alla prima finale di AL dal 2006. Houston invece cerca di continuare la sua tradizione vincente nei playoff: nelle ultime quattro stagioni è la squadra che ha giocato più partite e che ne ha vinte di più. Questa notte gara 4. Anche la serie tra Tampa Bay e i New York Yankees si può chiudere in gara 4 con una vittoria dei Rays. Partite spesso equilibrate e grande rivalità. Gli Yankees hanno avuto dal lanciatore partente Cole la vittoria che cercavano per aprire la serie, poi hanno concesso 15 punti in due partite a TB che ora guida la serie 2-1 e ha dimostrato in regular season di essere molto motivata nel confronto con i più vincenti di tutti i tempi. Atlanta e Los Angeles Dodgers sono sopra 2-0 e possono chiudere le serie con uno sweep. Ma soprattutto lo scontro tra Dodgers e San Diego Padres vive di partite al culmine della tensione e della performance. Sembra una finale, non è un turno di playoff qualsiasi. I Padres quest’anno hanno lanciato la sfida ai dominatori della National League degli ultimi anni e i Dodgers la giocano con la necessaria attenzione e deternminazione. Uno spettacolo.