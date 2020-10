Tampa Bay, una difesa che fa spettacolo

L’attacco fa spettacolo, la difesa vince le partite. E’ ormai una legge non scritta dello sport e anche nel baseball. Questi playoff 2020 però stanno smentendo una distinzione così netta, o almeno, c’è una squadra che va oltre la regola: i Tampa Bay Rays. Tutti durante le partite aspettiamo il momento in cui può arrivare il colpo che fa la differenza in attacco: il fuoricampo. E’ un gesto esaltante. Ma siamo sicuri che sia il più spettacolare? La presa al volo di Margot in gara 2 tra Tampa Bay e Houston vince nettamente il confronto. L’esterno destro dei Rays è volato letteralmente in tribuna, ribaltandosi contro una ringhiera e atterrando sul cemento. Ma con la palla nel guanto per una eliminazione al volo da urlo. Solo un esempio, ma qualcosa è cambiato. I Tampa Bay Rays hanno elevato la difesa a forma d’arte superiore con giocate che fanno alzare in piedi sul divano. Quando giocano i Rays non aspettiamo solo il fuoricampo. Tampa Bay ha cambiato la legge. La difesa fa spettacolo e ci incolla alla tv, poi magari… vince anche le partite.