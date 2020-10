Mlb, gara 7 ai Dodgers, Atlanta rimandata al 2021

Stanno bene con le spalle al muro, giocano meglio se non ci sono più scuse. I Los Angeles Dodgers devono affacciarsi sull’orlo del precipizio per sentire in faccia il vento gelido della sconfitta e dell’ennesima delusione da vincitori annunciati. Solo così sanno riprendersi e tornare se stessi. Sono la squadra che ha tutto per avere successo su un campo da baseball: un monte di lancio solido e con tanti giocatori a disposizione, un attacco molto profondo e con sostituti che dalla panchina possono entrare e decidere, una difesa che può cancellare punti agli avversari. Ma mettere insieme tutte queste qualità nella postseason a volte è terribilmente complicato, anche perché gli avversari ci sono e continuano a crescere di livello. La sfida ai Dodgers nella National League è stata ormai lanciata. San Diego Padres e Atlanta Braves non sono così lontani, ma Los Angeles per ora difende la sua leadership come si è visto in questi playoff. I Braves sono stati vicinissimi a ribaltare le gerarchie. Sono stati avanti 3-1 nella serie, hanno avuto 3 partite per chiudere e andare alle loro prime World Series dal 1999, ma non sono riusciti a completare l’opera.

In gara 7 sono andati in vantaggio e lo hanno tenuto fino al sesto inning per poi essere sorpassati dai due fuoricampo di Hernandez e Bellinger (4-3 in risultato finale per i Dodgers). Anche in gara 5 Atlanta aveva ottenuto un vantaggio iniziale, poi cancellato dai battitori di Los Angeles e dalle carenze tra i lanciatori dei Braves. Per competere Atlanta avrà bisogno di una rotazione di partenti integra, in questa stagione è stata decimata dagli infortuni. La finale per il titolo mancata di poco deve essere giudicata come una grande impresa, una volta che i rimpianti saranno lontani nel tempo e non riempiranno la testa di cattivi pensieri e di occasioni perse.

La profondità dei Dodgers produce un risultato evidente e vincente: l’alternanza dei protagonisti. In questo caso Hernandez, una specie di tuttofare che puoi mettere ovunque in difesa e che può fare fuoricampo in attacco nelle partite chiave anche se non è un battitore da grandi medie e grandi numeri in carriera. I giocatori veri sono quelli che emergono sotto pressione e nel momento di maggior bisogno. Oppure Bellinger, grande attaccante, rimasto in silenzio per quasi tutta la serie e poi emerso con il colpo risolutore del suo grande riscatto. Ma in precedenza il trascinatore era stato soprattutto Corey Seager, che ha chiuso la serie con 5 home run e portando a casa 11 punti in totale, conquistando 26 basi. Cifre mai ottenute in una serie nella storia della National League. Seager è stato giustamente nominato MVP della finale di NL. Il giocatore chiave rimane Mookie Betts. Le sue spettacolari prese in campo esterno bloccano l’attacco avversario e galvanizzano i suoi compagni di squadra. Betts con le sue giocate riesce a convincerti che tutto è possibile, che non puoi perdere se lui è dalla tua parte. E’ arrivato ai Dodgers dai Red Sox per completare una squadra che è spesso arrivata a toccare il trofeo delle World Series senza prenderlo. Lui lo ha vinto nel 2018. Sa come si fa.