Mlb, un colpo a testa per Dodgers e Rays

Serie sull’1 a 1 dopo le prime due partite, Tampa Bay risponde a Los Angeles utilizzando le stesse armi: fuoricampo e aggressività. Questa notte alle 02.00 gara 3 live su Sky Sport Uno e Arena

Dopo gara 1 c’era chi temeva una rapida conclusione di queste World Series. Anche le opinioni di molti erano state travolte dallo strapotere dei Los Angeles Dodgers (8-3 il finale), una macchina offensiva formidabile con una infinita possibilità di mandare all’attacco giocatori diversi, in ogni momento della gara. E in più con una convincente prestazione del loro storico lanciatore Clayton Kershaw, un sicuro Hall of Famer a cui è solo mancata la prestazione vincente nelle World Series per completare una leggendaria carriera. Almeno finora. Ma i Tampa Bay Rays non sono arrivati ad Arlington, in finale, per caso. Profondità del roster e capacità di trovare molte soluzioni sono anche patrimonio loro. La risposta in gara 2 è stata rapida (vittoria TB per 6 a 4). I Rays hanno ritrovato nel momento giusto il giocatore che li aveva trascinati per tutta la stagione, Brandon Lowe. Era rimasto in modalità stand-by nei playoff, guardando la meravigliosa cavalcata dei suoi compagni ma stranamente senza partecipare. E’ esploso con due fuoricampo in gara 2 e quando lui funziona Tampa Bay produce punti che diventano solidi vantaggi, senza fermarsi a quei 3 punti a partita dove sembrava essersi arenata nelle ultime 10 gare di postseason. Poi, a proposito di cavalcata, ci ha pensato La Scuderia. Il manager Kevin Cash ha definito così il gruppo dei lanciatori di rilievo che può mandare in campo dopo che il partente ha esaurito il suo compito. Un bel gruppo che produce tanta energia, che tira forte e che va sempre all’attacco dei battitori avversari. Puledri scatenati. Sono stati Loup e Castillo a difendere la vittoria conquistata in gara 2 fino alla fine.

Vince chi ha l'atteggiamento giusto Ma il fattore più importante è che Tampa Bay ha saputo restituire a Los Angeles quell’aggressività che l’aveva sorpresa e un po’ stordita in gara 1. Mookie Betts aveva fatto danni con la sua capacità di mettere sotto pressione la difesa avversaria ogni volta che arrivava sulle basi. I Rays hanno capito la lezione e sono stati loro questa volta ad attaccare per primi, con i lanci di Snell e con giocate rischiose sulle basi per togliere tranquillità ai Dodgers. Se deve essere una battaglia senza esclusione di colpi… che sia battaglia, appunto! Chi saprà approfittare del giorno di riposo? Tampa Bay ha terminato la serie contro Houston, finita a gara 7, un giorno prima di gara 7 tra Dodgers e Braves. E 24 ore di riposo in più sono servite. Los Angeles non aveva lanciatori partenti pronti e riposati per gara 2, ha scelto di utilizzare più lanciatori sul monte suddividendo i compiti. Non ha funzionato. Ora però ritroverà nella serie una rotazione di partenti più regolare, anche grazie al giorno di pausa che è stato inserito dopo le prime due partite. In gara 3 ci sarà Buehler, in gara 4 Urias. In condizioni ottimali hanno reso alla grande nei playoff. Tampa Bay potrebbe aver perso il vantaggio del giorno di riposo avuto in più all’inizio della serie. Anche se il suo lanciatore di gara 3, Charlie Morton, nelle partite importanti è una garanzia.