I Los Angeles Dodgers vincono 4 a 2 in gara 5, sono ora in vantaggio 3-2. Seconda vittoria per il lanciatore Clayton Kershaw in queste World Series. Tampa Bay, dopo l’incredibile rimonta di gara 4, questa volta spreca molte occasioni

Sembrava un film già visto. Gara 5 ha riproposto una sceneggiatura simile anche se meno grandiosa di gara 4. Dove c’è stata la rimonta dei Rays nell’ultima azione, con due errori dei Dodgers e una serie rocambolesca di eventi che avevano favorito il sorpasso di Tampa Bay e lasciato brutti presentimenti a Los Angeles. I Dodgers sono passati spesso in gara 5 dal sollievo del vantaggio acquisito all’incubo della possibile nuova rimonta dei Rays. Tutto era soprattutto nelle mani e nel braccio di Clayton Kershaw, il giocatore simbolo dei Dodgers, il leader storico che ha li ha guidati nei playoff con brillanti e promettenti vittorie, a volte seguite da brucianti sconfitte. Per i detrattori di professione, Kershaw è anche uno dei motivi per cui non hanno ancora vinto una World Series dopo il 1988, perdendo due finali nel 2017 e 2018. Nonostante otto titoli di division consecutivi e una regular season che negli ultimi anni è diventata una lunga formalità in preparazione dei playoff, l’unica cosa che conta ormai a Los Angeles.

In realtà nessuno vince o perde da solo. Kershaw semplicemente non è riuscito a recitare la parte dell’eroe nel momento giusto, in una grande scena finale prima dei titoli di coda. Gli anni passano e Kershaw non sembra più nel momento delle sue interpretazioni migliori, ma dopo aver vinto gara 1 ha guidato i Dodgers ad un fondamentale successo in gara 5. Niente male come impatto in queste World Series. Non è stato semplice. Il lanciatore partente di Los Angeles è stato spesso in difficoltà, ne è uscito con classe, lottando per rimontare situazioni con uomini sulle basi che potevano travolgerlo. Ha anche fatto la giocata che sarà uno dei momenti da ricordare di queste World Series, assistendo a casa base per eliminare Margot su un tentativo di rubare il punto dalla terza base. L’ultima volta che si era vista una cosa del genere era il 1955 (gara 1 delle World Series tra Yankees e Dodgers) e il giocatore che era riuscito a rubare casa base era Jackie Robinson, il primo giocatore di colore nello sport americano professionistico. Kershaw ha aggiunto 6 strike out nella sua partita arrivando a quota 207 nei playoff, stabilendo il nuovo record assoluto nella postseason. Un gigante del baseball. Che è l’unico che gioca in casa in questa World Series ospitata su un campo neutro, visto che è texano e che amici e famiglia non mancano mai sulle tribune del Globe Life Field. Fanno bene. Potrebbero essere momenti da non perdere per la famiglia Kershaw.

Gara 5 è diventata poi la partita dei rimpianti per i Rays, che anche contro i rilievi dei Dodgers hanno avuto opportunità non colte. Hanno finito con 1 su 7 con i corridori in posizione punto. L’esaltante finale di gara 4, la battuta vincente di Phillips e la corsa di tutti i compagni per abbracciarlo, sono già dimenticati. Non hanno più sapore. I Dodgers hanno vinto gara 5 (4 a 2 il finale, con due fuoricampo di Pederson e Muncy) segnando subito contro Glasnow e mantenendo il vantaggio. Sono ad una vittoria dal titolo. In gara 6 Tampa Bay dovrà fare qualcosa di più per non dire semplicemente che è stato bello partecipare.