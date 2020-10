Mlb, per Dodgers il primo match point contro Rays

Una partita ancora da vincere per cancellare anni di frustrazione. I Los Angeles Dodgers giocano in gara 6 il primo match point contro i Tampa Bay Rays nelle World Series 2020. Da 8 anni vincono la loro division, la National League West, hanno fatto due finali nel 2017 e 2018 ma l’ ultimo titolo risale al 1988 . Per Los Angeles è un periodo di tempo insopportabile. Nel 1988 i Rays non erano neppure nati , la loro prima stagione MLB è arrivata 10 anni più tardi nel '98. Niente di paragonabile con la storia del Dodgers, iniziata addirittura nel 1883 , con una tradizione e un seguito che ha radici in tutta l’America visto che per 75 anni sono stati la squadra di Brooklyn prima di trasferirsi in California.

Ma in gara 6 la storia non gioca, si gioca a baseball, giocano i Dodgers e i Rays di oggi. Ci sarà il lanciatore partente Blake Snell per TB che in gara 2 ha messo in seria difficoltà l’attacco di Los Angeles, un attacco che ha visto in queste World Series ben 9 giocatori fare fuoricampo. Un roster mostruoso, tutti hanno la capacità di portare punti. Snell sarà fondamentale, come i lanciatori che lo seguiranno. I Rays devono vincere l’eterna sfida del baseball tra monte di lancio e battitori per prolungare la serie. Ne sono capaci. I Dodgers faranno meglio a ricordare non solo che la vittoria è finalmente così vicina, ma che può sfuggire sul più bello. Come è successo in gara 4 dove i Rays hanno fatto un clamoroso sorpasso con l’ultima battuta disponibile. Senza quel pazzesco finale i Dodgers sarebbero già tornati a Los Angeles per celebrare il loro titolo, invece sono ancora qui, nella bolla di Arlington in Texas, e se lo devono ancora guadagnare il loro titolo contro i resilienti Tampa Bay Rays. A cominciare da gara 6.