MLB, Kim Ng prima donna General Manager

A 51 anni Kim Ng, il cui cognome si pronuncia 'Eng', è entrata nella storia dello sport americano: è stata nominata general manager della squadra maschile di baseball dei Miami Marlins, franchigia della lega professionistica della Mlb. Lo ha annunciato il club, che per l'occasione ha cambiato la foto profilo sui social, mettendo un'immagine della neo dirigente. Ng non è solo la donna con il più alto incarico nel baseball Usa ma probabilmente in tutte le leghe maggiori del Nord America. Da trent'anni nel baseball come dirigente, Ng, di origine asiatica, ha coronato il sogno di una vita. La sua promozione segue quella di altre tre donne, entrate nello staff tecnico di tre franchigie professionistiche, una di football e due di baseball: Alyssa Nakken con la storica squadra di football dei New York Giants, Rachel Balkovec con i New York Yankees e Rachel Folden con i Chicago Cubs.