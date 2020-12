Winter Is Coming, un punto di svolta per la AEW

Doveva essere la puntata dell’anno per AEW Dynamite. E’ stato questo e molto di più. “Winter Is Coming” lascia in eredità un nuovo campione affermatosi nel modo più scioccante, un debutto epico e indimenticabile, una fazione un tempo dominante che ora sembra sull’orlo dell’implosione. E molto, molto altro

La Dynamite Diamond Battle Royale ha un format molto particolare: non viene infatti incoronato un vincitore, ma due finalisti che la settimana successiva si affrontano in una sfida uno contro uno per assicurarsi il Dynamite Diamond Ring. E ad affrontarsi per il prezioso anello di diamanti saranno Orange Cassidy e il campione uscente MJF, il quale si è risparmiato per gran parte della contesa, sfruttando come di consueto il lavoro del guardaspalle Wardlow, ed eliminando (a suo dire fortuitamente) Sammy Guevara, suo compagno nell’inner Circle che non ha mai visto di buon occhio l’ingresso di MJF nella fazione capitanata da Chris Jericho. Cassidy è rinvenuto nella fase calda del match, dopo essere stato messo fuori causa per diversi minuti da un dominante Miro (poi eliminato dal lavoro di squadra dell’Inner Circle), e si è assicurato il posto in finale eliminando Wardlow. Sarà una finale tra due delle giovani star emergenti della AEW, che nell’episodio di Dynamite che andrà in onda venerdì sera sugli schermi di Sky Sport si contenderanno un titolo di grande valore simbolico. Nel corso della contesa, il Dark Order ha continuato il suo corteggiamento nei confronti di Adam Page, affiancandolo e addirittura salvandolo, seppur solo temporaneamente, dall’eliminazione. L’Hangman accetterà di entrare nella setta guidata dall’oscuro Mr. Brodie Lee? Lo scopriremo nelle prossime settimane.

L’Inner Circle: sull’orlo del collasso?

I dissidi interni nell’Inner Circle sono proseguiti durante il match del leader Chris Jericho contro Frankie Kazarian. MJF sembrava pronto a gettare l’asciugamano per decretare la resa del “Demo God” mentre Kazarian lo aveva imprigionato in una sua beffarda versione della Walls Of Jericho. Sammy Guevara è intervenuto per fermare MJF e in mezzo al caos che ne è conseguito, Jericho è riuscito a piazzare il suo Judas Effect assicurandosi la vittoria. Questo non ha però placato gli animi: Guevara e MJF hanno continuato a litigare, finché la zuffa non si è estesa agli altri membri della fazione. Jericho ha quindi deciso di averne abbastanza, dando un ultimatum ai suoi compagni di stable: o mettono da parte i dissidi e dimostrano di saper collaborare, o l’Inner Circle si separerà per sempre. La risposta nel prossimo Dynamite.

Sting: il ritorno di una leggenda

E’ stato un momento da brividi, probabilmente il più emozionante di tutto il 2020 del wrestling. Il debutto di Sting in AEW ha lasciato i fan di tutto il mondo a bocca aperta, perché rappresenta il ritorno di un simbolo, di un’icona per la quale il tempo sembra non passare. L’alfiere storico di quella WCW che nella seconda metà degli anni ’90 ingaggiò la WWE nella mitica “Guerra del Lunedì Sera”, il giustiziere silenzioso che si erse solitario nella battaglia contro l’NWO, approda in All Elite firmando un contratto pluriennale. Potrà tornare sul ring? Farà da mentore per le star più giovani (come il campione TNT Darby Allin, nel quale può forse vedere il suo erede spirituale)? Interrogativi ai quali il leggendario Stinger potrà cominciare a rispondere nel prossimo episodio di Dynamite, durante il quale tornerà a parlare su un ring dopo anni di silenzio.