AEW: i giovani leoni all’assalto delle grandi star

L’ultimo episodio di AEW Dynamite ha visto diversi giovani talenti mettersi in luce. E le star del domani sono pronte a brillare già nel presente. Appuntamento venerdì alle 19 su Sky Sport Arena per un Natale col botto

Il roster della AEW presenta un bel mix di leggende del wrestling (Sting, Chris Jericho), campioni affermati (Kenny Omega, Jon Moxley) e giovani in rampa di lancio. E se alcuni tra questi hanno già dimostrato di poter centrare obiettivi importanti (come il 27enne campione TNT Darby Allin, o il 24enne MJF, detentore del Dynamite Diamond Ring e numero 2 del ranking), altri cercano di bruciare le tappe grazie a coraggio, determinazione, doti atletiche fuori dal comune e senza alcun timore riverenziale verso i veterani. L’ultimo episodio di Dynamite è stato una vetrina ideale per alcuni di questi giovani talenti, che già nelle prossime settimane potranno usufruire di importanti opportunità. The Acclaimed: a ritmo di rap verso i titoli di coppia E’ stato un debutto coi fiocchi quello di Caster & Bowens, noti come The Acclaimed, a AEW Dynamite. Prima hanno apostrofato Kazarian e Daniels degli SCU con un rap al vetriolo (al quale Kazarian ha saputo rispondere, letteralmente, per le rime) e poi li hanno sconfitti sul ring, mostrando un’astuzia ragguardevole per la loro giovane età e una sfacciataggine nel piegare le regole a proprio vantaggio ancora maggiore di quella che sfoggiano al microfono. Ma non è finita lì, perché dopo la vittoria Caster e Bowens hanno subito alzato il tiro, sfidando gli Young Bucks a un match con in palio i titoli tag team. Punti nell’orgoglio, i campioni hanno accettato e a Holiday Bash, episodio natalizio di Dynamite che andrà in onda venerdì sera alle 19 su Sky Sport Arena, i The Acclaimed avranno quindi l’opportunità di conquistare i titoli di coppia al loro secondo match nello show principale della AEW. Sarebbe un record.

Top Flight: due giovani fratelli con un atletismo da NBA Agli Young Bucks si ispirano Darius e Daunte Martin, fratelli di 21 e 19 anni che hanno fatto il loro esordio a Dynamite qualche settimana fa proprio contro i campioni tag team. Uscendo sconfitti, ma lasciando tutti a bocca aperta per le strabilianti doti atletiche mostrate sul quadrato: agilità, rapidità e soprattutto un’elevazione da superstar dell’NBA, che permette in special modo a Daunte, il minore dei fratelli, di prodursi in acrobazie davvero vertiginose. I due hanno dato ottima prova di sé anche la settimana scorsa nel match 6 contro 6 che insieme ai Best Friends e a un altro giovane team, i Varsity Blondes, li ha visti opposti all’Inner Circle. E malgrado la sconfitta, si sono presi l’ultima parola, mettendo in fuga Chris Jericho e MJF mentre cercavano di infierire sui loro compagni di squadra. Venerdì sera a Dynamite la resa dei conti: i Top Flight hanno infatti sfidato MJF e Jericho a un match di coppia, la loro specialità. E c’è da scommettere che saranno ancora pronti a stupire.

Il ritorno del Jurassic Express e la grande chance per Rey Fenix Ma se si parla di tag team giovani e spettacolari non si può non menzionare i popolarissimi Jurassic Express, che questa settimana faranno il loro ritorno sul ring di Dynamite. Il trio composto dal pittoresco Luchasaurus, dal tenace Jungle Boy (figlio del compianto attore hollywoodiano Luke Perry) e dal funambolico Marko Stunt, affronterà un terzetto targato Dark Order (Alan Angels, Preston Vance e il membro “esterno” Colt Cabana). Con gli ex campioni di coppia FTR che hanno già fatto sapere a Luchasaurus e compagni di averli messi nel mirino.