AEW, Darby Allin: quando il peso è solo un numero

Le dimensioni contano? Non ditelo a Darby Allin . Malgrado i 77 kg contro i 123 del suo sfidante Brian Cage , il campione TNT ha saputo uscire indenne da un match che per lunghi tratti ha assunto i contorni del calvario. Quei 46 chili di differenza si sono visti tutti: “The Machine” ha trattato Allin come una bambola di pezza , sballottandolo da un lato all’altro del quadrato e arrivando persino a scaraventarlo di peso contro un tavolo appostato a diversi metri dal ring. Ma Darby non si è mai arreso : lo “Strange Enigma” ha stretto I denti, incassando colpi all’apparenza insostenibili e mostrando un cuore e un coraggio con pochi eguali nel panorama mondiale del wrestling. E quando il Team Taz ha provato a metterci del suo, con l’interferenza di Ricky Starks , è intervenuto Sting a ristabilire l’ordine, schierandosi finalmente in modo chiaro e inequivocabile e consentendo a Darby di sfruttare il momento di distrazione di Cage per effettuare uno schienamento d’astuzia . Le due serate di New Year’s Smash si sono quindi concluse con 4 difese vincenti su 4 per i campioni in carica, visto che anche Serena Deeb ha mantenuto il titolo femminile NWA contro un’intraprendente ma forse ancora acerba Tay Conti.

Kenny Omega e la nuova “Elite” continuano a spadroneggiare

Il suo titolo l’aveva già difeso nella prima serata di New Year’s Smash, ma il campione AEW Kenny Omega non ha mancato di lasciare il segno anche nella seconda. Quando era stato annunciato che l’Elite sarebbe tornata sul ring per un match 3 contro 3, tutti si aspettavano infatti di vedere in azione gli Young Bucks, che insieme a Omega costituiscono il nucleo storico della fazione. Tutti compresi gli stessi Matt e Nick Jackson, che sono rimasti con il classico cerino in mano quando Don Callis, a sorpresa, ha annunciato che i compagni di squadra di Omega erano i Good Brothers. Dopo essere intervenuti in difesa del campione AEW nella prima serata di New Year’s Smash, Gallows e Anderson hanno quindi compiuto il loro debutto ufficiale sul ring della All Elite Wrestling, disponendo piuttosto agevolmente, insieme a “The Cleaner”, del trio composto dai Varsity Blondes e Danny Limelight. E i tre si sono ripetuti poche sere dopo nel main event di “Hard to Kill”, evento in pay-per-view di Impact Wrestling, nel quale hanno sconfitto Rich Swann, Chris Sabin e Moose in un altro 3 contro 3, con Omega che ha schienato il campione di Impact Wrestling Swann. E chissà che “il collezionista” Kenny non voglia mettere nel mirino anche quel titolo nel prossimo futuro. Grazie a un’alleanza sempre più salda con i Good Brothers tutto appare possibile: l’unico baluardo che sembra opporsi al loro dominio in AEW è Jon Moxley, impavido ma sempre messo in minoranza. Mentre resta da decifrare la posizione degli Young Bucks, che appaiono combattuti tra la storica amicizia con Omega e la responsabilità di mantenere l’ordine in una federazione della quale, oltre che campioni di coppia, sono anche vicepresidenti esecutivi.