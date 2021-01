Decisione storica da parte della NFL, che ha designato il primo arbitro donna nella storia del Super Bowl: si tratta di Sarah Thomas, 47 anni, che sarà Down Judge nel match in programma il prossimo 7 febbraio al Raymond Hames Stadium di Tampa

Un'altra barriera viene abbatuta nel mondo dello sport: Sarah Thomas diventerà la prima donna arbitro al Super Bowl. Ad annunciarlo è stata la NFL, che ha designato la crew di sette arbitri, guidati da Carl Cheffers, che saranno in campo il prossimo 7 febbraio per la sfida che si terrà al Raymond Hames Stadium di Tampa, in Florida. Tra questi spicca il nome di Sarah Thomas, 47 anni alla sesta stagione nella lega professionistica di football americano, designata in qualità di Down Judge del Super Bowl LV. "Sarah Thomas ha fatto la storia, il suo è un traguardo meritato, perché ha fatto molto bene in queste stagioni", ha commentato Troy Vincent Sr, vice direttore della NFL.