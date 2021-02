I fan del football americano sono forse più fortunati di qualunque altra categoria di tifosi al mondo. Per questioni di calendario la NFL ha schivato di un pelo la pallottola Covid nel 2019, e sempre per questioni di calendario la lega è stata quella con il cuscino temporale più ampio per programmare il 2020. C’è stato qualche passaggio a vuoto, certo, ma alla fine di una stagione sgangherata, per lo più spopolata sugli spalti ma comunque spettacolare, siamo incredibilmente arrivati all’ultimo atto. Il 7 febbraio a Tampa Bay, Kansas City Chiefs e Tampa Bay Buccaneers incroceranno i caschi per il cinquantacinquesimo Super Bowl della storia.

Sono fortunati anche quelli che non seguono da vicino il football americano, ma che ne sono incuriositi al punto di decidere di fare nottata domenica. Difficile trovare due nomi da box office come Patrick Mahomes e Tom Brady, ma ad attrarre è anche il semplice fascino magnetico che questo evento esercita anche su chi non ha mai sentito parlare di terzi down, tackle for loss e pass interference. È il finale più suggestivo possibile. Sarà un Super Bowl strano, questo è sicuro. Gli spalti non saranno gremiti come d’abitudine, visto che la capienza del Raymond James Stadium sarà ridotta a circa 30 mila spettatori, un terzo dei quali sarà composto da personale sanitario che ha combattuto il virus in questi mesi. Sarà anche il primo Super Bowl aperto dai versi di una poetessa, Amanda Gorman, la stessa che si è esibita all’inaugurazione di Joe Biden poche settimane fa. Anche le circostanze in campo saranno inedite, visto che per la prima volta nella storia, una squadra, i Tampa Bay Buccaneers, si giocherà un Super Bowl nel proprio stadio. E chi poteva essere, se non Tom Brady, il quarterback destinato a sfatare questa maledizione decennale?

A rendere ancora più speciale la circostanza, l’avversario del quarterback dei Bucs sarà Patrick Mahomes, che è al contempo l’erede designato di TB12 come miglior quarterback in attività e il principale sfidante per il titolo di migliore della storia.

Domenica alle 12.30 italiane si affronteranno il GOAT del presente e il potenziale GOAT del futuro, ma sarebbe sbagliato ridurre il fascino di questa sfida ai due protagonisti principali. I punti interrogativi non si limitano alla legacy dei due quarterback, ma vanno a toccare il passato, il presente e il futuro delle due franchigie. I Buccaneers riusciranno a tornare ai fasti del 2002, l’unico momento di gloria di una squadra tra le più sventurate della lega? Dopo il successo del 2019, i Chiefs riusciranno a scrivere il proprio nome nella leggenda diventando l’ottava squadra della storia a centrare il repeat? La risposta a queste domande passa attraverso la battaglia campale che avrà luogo sul gridiron. Di seguito vi daremo i punti di riferimento per godervela al massimo, partendo da quando ad attaccare saranno i Chiefs di Mahomes.

Quando Kansas City ha il pallone

I Chiefs sono da anni ormai in cima alla classifica del DVOA offensivo, la statistica di Football Outsiders che tiene conto non solo delle yard guadagnate, ma anche della posizione di campo, delle yard da percorrere per chiuderlo, e del punteggio.

Facciamo dunque entrare Andy Reid che, assieme a Mahomes, ha creato uno degli attacchi più moderni e funzionali della storia. Reid è un discepolo della West Coast Offense, una filosofia offensiva che predilige passaggi corti ma sicuri, per ottenere guadagni facili e costanti. Ma è anche un vero uomo di football, che studia il gioco a più livelli, tanto da aver facilitato l’introduzione nei playbook di squadre NFL anche concetti e giochi provenienti direttamente dal college o anche high school, dei veri e proprio tabù nel football professionistico anche solo quindici anni fa. Andy Reid, però, deve molto a questa squadra, che lo ha aiutato a separarsi dalla scomoda etichetta di perdente nei playoff. Prima della cavalcata al Super Bowl dell’anno scorso, Reid aveva vinto solo due partite di post-season su nove tra Philadelphia e Kansas City, e solo una delle ultime cinque partite casalinghe giocate dalle proprie squadre. Stiamo pur sempre parlando di uno dei più vincenti allenatori di sempre in stagione regolare (e ora anche nei playoff), che però aveva bisogno di una vittoria in grande stile per scrollarsi di dosso anni di malelingue: lui e Mahomes si sono cercati e trovati.

Tuttavia, nonostante l’eccellente prova offensiva offerta due settimane fa contro Buffalo, l’attacco dei Chiefs non arriva esattamente nel momento migliore dell’anno in termini di salute. Clyde Edwards-Helaire è rientrato giusto nella partita contro i Bills con compiti limitati; Sammy Watkins tornerà giusto in tempo per il Super Bowl, Le’Veon Bell è in dubbio e, come se non bastasse, ai lungodegenti Mitchell Schwarz (right tackle) e Kelechi Osemele (left guard) si è aggiunto l’infortunio al tendine d’Achille subito dal left tackle Eric Fisher: decisamente non le premesse migliori per affrontare una finale, per giunta contro quella difesa.

Per le due squadre non si tratta del primo incontro stagionale, avendo già condiviso il campo in occasione della week 12, in cui Kansas City ha portato a casa dalla Florida una vittoria tutto sommato agevole. In quel periodo i Bucs avevano subito una serie di sconfitte contro contender, o presunte tali, che sembrava potesse delegittimare le aspirazioni di vittoria, a maggior ragione per via del mediocre rendimento di Brady in quella fase.

Il gioco offensivo di Kansas City è basato su movimenti pre-snap per anticipare le intenzioni delle difese e combinazioni di tracce per costringere le stesse a fare scelte in decimi di secondo. MVP dell’incontro è stato Tyreek Hill, di cui probabilmente si ricorderà Carlton Davis, l’uomo dalla parte sbagliata in ciascuna delle tre occasioni. Va detto che lo schieramento dei suoi non lo ha messo nelle migliori condizioni di difendere; in tutti e tre i casi, Todd Bowles ha fatto disporre in suoi in cover 1 o cover 3, due coverage che hanno in comune il fatto di avere una sola safety a proteggere tutto il fondo del campo e a rimediare a eventuali errori dei cornerback nell’uno-contro-uno.

Come spesso succede, ai Chiefs non serve mettere in campo schemi particolarmente complicati: basta adattarsi alle circostanze, e il talento dei giocatori e di chi li mette in campo farà il resto. Nel caso dei tre touchdown di Hill – ma non solo, sono vari gli esempi che potremmo prendere come spunto da quella partita – l’attacco dei Chiefs ha colto la palla al balzo per via della disposizione difensiva degli avversari, che hanno prestato loro il fianco con cospicuo uso di cover 1 (tutti i defensive back a uomo tranne la free safety che protegge il fondo del campo). Chiedere a un solo giocatore di coprire una zona di campo così vasta, a maggior ragione quando i tuoi avversari hanno centometristi come Hill e Hardman, oltre un route runner di primo livello come Travis Kelce, non è cosa da poco: Carlton Davis, che marcava Hill a uomo in tutti e tre i casi, è stato superato senza troppa difficoltà dal numero 10 di Kansas City.

Di questi tre esempi, il più interessante è forse quello tratto dal secondo TD. Tampa Bay è in nickel (cioè ha cinque defensive back) e sembra essere disposta in cover 2, cioè con i cornerback a uomo e due safety a sorvegliare il fondo del campo. Una volta partito lo snap, però, la difesa porta un blitz con i propri linebacker e la secondaria si dispone a uomo, come vediamo dal movimento di una delle due safety che si abbassa per marcare un eventuale checkdown (passaggio in extremis quando tutte le opzioni sono coperte) al running back. Kelce, il ricevitore isolato sul lato debole, corre una traccia in mezzo al campo per portarsi via il difensore, mentre Hill – il ricevitore più interno sul lato forte – va a occupare la zona di campo in cui prima c’era la safety. Va da sé che Edwards, numero 32, non può coprire così tanto spazio e Hill, dopo aver battuto il diretto marcatore, può segnare in tranquillità.