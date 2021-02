NFL in lutto: morto Vincent Jackson, ex Tampa Bay

Un popolo in festa, risvegliato dopo la 'sbornia' per la vittoria da una terribile notizia. È morto Vincent Jackson, ex ricevitore di San Diego e Tampa Bay, club vincitore pochi giorni fa del Super Bowl. Il 38enne statunitense è stato trovato senza vita in un hotel di Brandon, in Florida. Ancora da chiarire le cause del decesso: un'indagine per chiarirne i motivi è stata aperta, ma secondo le dichiarazioni da parte dell'ufficio dello sceriffo e riportate dalla CBS non c'erano segni apparenti di trauma sul corpo di Jackson. "Siamo scioccati e profondamente rattristati dalla notizia dell'improvvisa scomparsa di Vincent Jackson - le parole dei Chargers, sua prima squadra in Nfl, attraverso un comunicato -. Era uno dei più amati dai tifosi, non solo per il suo gioco sul campo ma per l'impatto che ha avuto sulla comunità al di fuori di esso. Il lavoro che ha fatto per tante famiglie dei militari in difficoltà attraverso la sua fondazione, negli anni successivi al suo ritiro, è stato un'ispirazione per tutti noi. Semplicemente non possiamo credere che se ne sia andato. I nostri pensieri vanno a sua moglie Lindsey, i loro figli, i suoi genitori, gli ex compagni di squadra e tutti coloro le cui vite sono state toccate dall'aver conosciuto Vincent".



"Durante le sue cinque stagioni con la nostra franchigia, Vincent è stato un infaticabile professionista - ha commentato in una nota il co-proprietario dei Buccaneers, Bryan Glazer -. Era un padre, marito, uomo d'affari e filantropo devoto, che ha avuto un profondo impatto sulla nostra comunità grazie alla sua Jackson in Action 83 Foundation. È stato tre volte selezionato come Pro Bowl per i suoi trionfi sul campo, ma i suoi più grandi riconoscimenti sono state le quattro nomination consecutive che ha ottenuto come nostro Walter Payton Man of the Year. Le nostre più sentite condoglianze vanno a sua moglie Lindsey e all'intera famiglia Jackson".