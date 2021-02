AEW: Omega-Moxley, la sfida oltre ogni limite

Il campione AEW concede la rivincita all’eterno rivale, ma impone una stipulazione estrema, mai vista in un grande evento americano: il 7 marzo, a Revolution, Omega e Moxley si affronteranno un un Exploding Barbed Wire Death Match. Per tutti gli sviluppi in vista del pay-per-view, l’appuntamento con AEW Dynamite è per venerdì alle 18.45 su Sky Sport Uno

La rivalità tra Kenny Omega e Jon Moxley è il filo conduttore che attraversa i quasi 2 anni di storia della All Elite Wrestling. E lungo questo lasso temporale, ha già offerto numerosi momenti epici, memorabili, di estrema violenza (come l’Unsanctioned Match di Full Gear 2019) e altamente controversi (basti pensare al finale dell’incontro di Winter Is Coming, che ha sancito il passaggio del titolo AEW da Moxley a Omega). E tutto questo rischia di essere sublimato e amplificato all’ennesima potenza dalla sfida che i due acerrimi rivali sosterranno ad AEW Revolution. Una rivincita per il titolo AEW che ha il netto sapore di una resa dei conti definitiva, anche per la stipulazione estremamente rara, brutale e pericolosa scelta dal campione in carica: un Exploding Barbed Wire Death Match.

Una stipulazione estrema che fa già discutere

La scelta di “The Cleaner” ha sorpreso tutti. Messo di fronte all’obbligo contrattuale di concedere una rivincita per il titolo AEW a Jon Moxley, ha optato per uno dei match più violenti, folli e rischiosi mai concepiti. Tanto che se ne contano pochissimi esempi in tutta la storia del wrestling, quasi tutti disputati in Giappone, nessuno svolto nelle principali federazioni americane: nemmeno la vecchia ECW, la casa del wrestling hardcore per eccellenza, si era mai spinta tanto oltre. Ma in cosa consiste un Exploding Barbed Wire Death Match? Tradizionalmente (se di tradizione si può parlare per un match tanto raro), i contendenti si affrontano su un ring nel quale le corde vengono sostituite da filo spinato, su cui vengono appostate delle cariche esplosive che deflagrano non appena si impatta contro di esse. Ovviamente si tratta di un match privo di squalifiche, nel quale i contendenti possono utilizzare ogni oggetto contundente a propria disposizione per colpire l’avversario. La vittoria si ottiene via schienamento o sottomissione. Se I dettagli della versione AEW di questa stipulazione devono ancora essere specificati, una cosa è chiara: si tratterà di un match scioccante e di estrema brutalità, che con ogni probabilità segnerà la parola fine per la rivalità più infuocata nella breve ma intensa storia della All Elite Wrestling. Il favorito? Difficile indicarlo in un contesto tanto imprevedibile. Ma se il territorio hardcore appare più congeniale a Moxley, Omega vive un momento di quasi assoluta intoccabilità: non perde in singolo da oltre un anno e con il supporto dei Good Brothers e del mentore Don Callis sembra pressoché inarrestabile. Moxley, al contrario, è un lupo solitario e al momento non può concentrarsi unicamente sulla riconquista del titolo AEW, dato che a giorni dovrà difendere il titolo degli Stati Uniti IWGP in un attesissimo match contro KENTA. Nel frattempo, lo vedremo in azione anche a Dynamite, dove si riscalderà affrontando “Hollywood Hunk” Ryan Nemeth.