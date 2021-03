Shaq, show e colpi proibiti nel suo debutto in AEW

E’ stato un debutto dolce amaro quello di Shaquille O’Neal sul ring della AEW . Presentatosi in condizioni di forma eccellenti, asciutto e tirato come da tempo non lo si vedeva, Shaq ha dimostrato di non aver lasciato nulla al caso nella preparazione dell’attesissimo incontro che, insieme all’amica Jade Cargill, lo vedeva opposto a Cody Rhodes e Red Velvet. Come aveva promesso nella dichiarazioni pre-match, l’ex centro dei Lakers ha sfruttato il suo strapotere fisico , dominando Cody per larghi tratti ed esibendosi in alcune impressionanti prove di forza. Un’ingenuità verso il finale del match, però, lo ha esposto a una manovra acrobatica di Cody Rhodes , che lo ha travolto mentre si trovava a bordo ring, mandandolo a schiantarsi contro due tavoli che erano stati appostati precedentemente da Jade e Red Velvet all’esterno del quadrato.

Poco male in termini di risultato, visto che la vittoria ha comunque arriso al team di Shaq, grazie allo schienamento vincente della Cargill ai danni di Red Velvet, ma l’impatto devastante contro due tavoli ha costretto O’Neal a essere portato via in barella e caricato in ambulanza. Quando però il reporter Tony Schiavone ha aperto la portiera per sincerarsi delle sue condizioni, Shaq era sparito: tutto lascia presagire che la vicenda possa avere degli sviluppi nelle prossime settimane. Malgrado lo scioccante finale, la prestazione dell’Hall Of Famer NBA è stata comunque convincente e gli ha fruttato elogi da parte del pubblico e del suo stesso rivale Cody, il quale dopo il match ha manifestato il suo rispetto per Shaq su twitter. Le immagini del match saranno visibili venerdì alle 18.45 su Sky Sport nell’ambito di AEW Dynamite - The Crossoads.